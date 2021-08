Une chance de retrouvailles entre le prince Harry et William apparaît alors que la famille royale pourrait combattre le dessin animé satirique royal | Royale | Nouvelles

in

Une émission américaine qui fait la satire de la famille royale avec le prince George comme personnage principal a divisé les opinions car de nombreux débats se demandent s’il est juste qu’une émission de comédie implique les enfants de la famille royale. Le prince William et le prince Harry ont délibérément choisi quand exposer leurs enfants au public alors qu’ils cherchent à les protéger du stress d’être un royal à un jeune âge. Mais certains suggèrent qu’une autre occasion pour le prince Harry et William de se réunir est apparue, car les princes pourraient s’exprimer publiquement contre le programme ensemble, comme ils l’ont fait avec la BBC et le scandale de la princesse Diana.

Le rédacteur en chef de Sunday Express, Michael Booker, est apparu sur GB News et a regardé la bande-annonce du dessin animé “The Prince” qui se moque de la famille royale, notamment de la princesse Charlotte et des princes George et Louis.

Le prince Harry et Meghan figurent également dans la série avec l’acteur Orlando Bloom fournissant la voix du prince.

Cependant, beaucoup se sont demandé s’il était juste d’impliquer les enfants de la famille royale, car d’autres émissions de satire, comme la sitcom The Windsors, laissent délibérément de côté les jeunes membres de la famille royale.

M. Booker a discuté de l’émission et a déclaré: “J’ai vu ce clip là-bas et j’ai eu un petit rire.

“Mais ce serait une expérience intéressante à voir, [as they say] ne jamais expliquer ne jamais se plaindre, mais parfois ils le font.

“Regardez ce qui s’est passé quand William et Harry, c’était un moment très sérieux, mais quand ils ont fait cette déclaration à propos de la BBC et de Bashir.

“Cela a eu un effet de refroidissement… si, par exemple, ils publiaient quelque chose sur Instagram ou s’ils faisaient une déclaration à propos de [the show] ils pourraient le faire fermer et ils ont beaucoup de pouvoir là-bas.”

Le prince William et le prince Harry ont publié des déclarations distinctes sur le rapport qui ont révélé que le journaliste Martin Bashir avait induit la princesse Diana en erreur pour gagner sa confiance pour son interview avec Panorama.

“The Prince” sera diffusé sur HBO et a déjà suscité la controverse sur la représentation de la reine et d’autres membres de la famille royale.

Cependant, beaucoup se sont concentrés sur la représentation des jeunes membres de la famille royale après que certains ont dit qu’ils devraient être interdits.

Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge, auraient été blessés par les commentaires faits par des trolls en ligne contre le prince George lors des matchs de l’Euro 2020 en Angleterre avec le rédacteur en chef royal Rob Jobson affirmant qu’il était probable que le couple le retire des projecteurs à l’avenir .

On craignait également que Kate ne partage des photos du prince George le jour de son huitième anniversaire à cause des trolls en ligne, mais la duchesse les a défiés et a quand même partagé une image.