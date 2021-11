Ross Brawn dit que la F1 veut rendre les voitures plus compactes en 2026 – et qu’il y a de grandes chances que cela se produise.

Les voitures de Formule 1 sont devenues de plus en plus grosses ces derniers temps, le poids minimum requis passant de 600 kg en 2004 à 728 kg en 2017.

Ce nombre augmentera à nouveau l’année prochaine, passant à 792 kg avec les changements de réglementation généralisés rendant les roues plus grosses, entre autres.

Beaucoup pensent que les voitures plus grosses ne sont pas bonnes pour le sport, ce qui rend plus difficile la course roue contre roue et les dépassements en raison du fait qu’il y a moins d’espace, et aimeraient que les voitures plus petites comme celles du début des années 2000 reviennent.

Il semble qu’ils pourraient réaliser leur souhait dans quelques années, Brawn déclarant que l’intention est de réduire la taille et le poids des véhicules en 2026 lorsqu’un nouveau groupe motopropulseur sera introduit.

« Comme vous le savez, nous envisageons un nouveau groupe motopropulseur pour 26, et une nouvelle voiture l’accompagnera et c’est l’un des principaux objectifs », a déclaré le directeur général des sports mécaniques de F1 aux médias.

« Pouvons-nous gagner du poids, ce qui est difficile avec une voiture hybride et avec les initiatives de sécurité que nous avons sur les voitures ces jours-ci, mais pouvons-nous avoir une voiture plus légère ? Certes, pouvons-nous avoir une voiture plus petite? Nous croyons que nous pouvons.

« Nous pensons qu’avec les spécifications qui évoluent pour 26, il y aura une chance très réelle d’avoir une voiture plus compacte. »

Non seulement les voitures compactes produiraient très probablement de meilleures courses, mais elles seraient également plus durables, ce qui correspond à l’objectif de la F1 de devenir plus respectueuse de l’environnement.

Le directeur technique de la F1, Pat Symonds, pense qu’un tel changement ferait une différence considérable.

« Non seulement les moteurs, mais aussi les voitures doivent devenir plus durables », a-t-il déclaré.

« La seule façon d’y parvenir est d’utiliser la formule du plus petit, du plus léger et du plus efficace. »

Un autre changement que le sport envisage d’apporter pour devenir plus durable consiste à utiliser moins de jeux de pneus pour un week-end de course, et cela pourrait être testé l’année prochaine.

« Nous espérons qu’en 2022, nous aurons quelques week-ends lorsque nous aurons un nombre réduit de pneus disponibles », a déclaré Brawn.

«Nous pensons que nous pouvons le faire sans impacter le spectacle. Mais comme vous le savez en F1, il y a toujours un risque de conséquences imprévues.

« Tim Goss à la FIA en particulier a travaillé très dur avec Pirelli et les équipes pour proposer une proposition sur la façon dont nous pourrions évaluer une manière différente d’utiliser les pneus au cours du week-end pour réduire les quantités. Et cela semble assez prometteur.

« Je pense que c’est quelque chose que nous ferons quelques week-ends au cours de la saison afin de l’évaluer. Si cela fonctionne, c’est quelque chose que nous pouvons adopter pour l’avenir, ou nous pouvons l’ajuster un peu et aller de l’avant.