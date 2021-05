Une chanson aux multiples couleurs

La version 2018 de l’album pop immortel de 1967 de Procol Harum «A Whiter Shade Of Pale» de l’auteur-compositeur-interprète Dylan Menzie, de la province canadienne de l’Île-du-Prince-Édouard, a souligné à quel point il reste une chanson sans cesse inspirante. Cela nous amène également à examiner certaines des versions les plus intéressantes de la pièce, écrites par Gary Brooker et (comme établi après une procédure judiciaire) Matthew Fisher, avec les paroles inoubliables de Keith Reid.

L’original de Procol était le n ° 1 mondial avec des ventes de six millions d’exemplaires. Cela continue d’être leur chanson la plus connue et une caractéristique des concerts de la programmation des derniers jours. Lorsque le dernier album admirable du groupe, Novum, est sorti en 2017, le chanteur Brooker a dit à cet écrivain à quel point «Whiter Shade» domine la perception médiatique de leurs 50 ans d’histoire. «Maintenir une norme pendant ce laps de temps est une réussite en soi», a-t-il déclaré. «Je pense que le nouvel album couronne cela, [so] ils peuvent jouer autre chose que «Whiter Shade». Ce qui sonne toujours bien!

Des interprétations de la chanson ont commencé à apparaître presque immédiatement. Mais on ne se souvient pas souvent que le premier par un artiste bien connu était par les Everly Brothers, sonnant presque méconnaissable sur un morceau de leur album d’août 1967 The Everly Brothers Sing.

En octobre de cette année-là, les Box Tops ont inclus la chanson sur leur album The Letter / Neon Rainbow, assemblé à la suite de leur succès en tête des charts américains «The Letter». Le hit de Procol passa bientôt au reggae, dans une lecture d’Alton Ellis, et avant la sortie de 1967, il avait également été enregistré par Noel Harrison, fils acteur-chanteur du thespian Rex, et par l’as du saxophone King Curtis avec son groupe les Kingpins.

Johnny Rivers, un habitué des charts américains, a troqué le motif d’orgue expressif original de Fisher pour le piano sur sa couverture de l’album de 1968 Realization. Les Dells ont mis leur empreinte émouvante sur la chanson en 1969 et il y avait des versions mineures des charts américains par le groupe de R & B de Cleveland The Hesitations en 1968 et RB Greaves, le neveu de Sam Cooke, en 1970.

Joe CockerL’album de 1978 Luxury You Can Afford comprenait son traitement instantanément reconnaissable, et la même année, la chanson renforça sa versalité sans fin dans un croisement disco-pop de Munich Machine. On se demande combien d’autres compositions auraient alors pu ajouter des versions du début des années 1980 de Bonnie Tyler et Willie Nelson.

Un autre grand chanteur à prêter ses talents à «Whiter Shade» était Justin Hayward de Le blues moody, qui l’a inclus sur son album Classic Blue avec Mike Batt et le London Symphony Orchestra en 1989. Six ans plus tard, c’était aussi une partie bien connue de l’album Medusa d’Annie Lennox.

De nombreuses autres lectures ont suivi, à travers le spectre musical de Southside Johnny et les Asbury Jukes à Engelbert Humperdinck. La version 2018 de Dylan Menzie, tirée de son EP As The Clock Rewinds, remplace la fonction d’orgue par un piano et des cordes pour un bel effet. De plus en plus de nuances d’une chanson classique continuent de se révéler.