Une «chanson d’amour pour adultes» donne à Elton John son premier solo au Royaume-Uni n°1

Le classement des célibataires britanniques pour la semaine se terminant le 23 juin 1990 était extrêmement spécial pour Elton John. Après 22 ans à sortir des singles, qui avaient amené son célèbre best-seller en duo “Don’t Go Breaking My Heart” avec Kiki Dee, et un quasi-échec quand “Homme-fusée” a atteint le n ° 2 en 1972, il a finalement eu son premier palmarès britannique en solo. Le simple était le double face “Sacrifice” et « Guérir les mains ».

Cette sortie a réussi là où tant de singles classiques d’Elton avaient échoué au cours des deux décennies précédentes. Mais lorsque ces deux morceaux de son album Sleeping With The Past sont initialement sortis en tant que singles séparés, aucun d’entre eux n’est entré dans le Top 40 britannique. au palmarès Adult Contemporary de Billboard aux États-Unis. “Sacrifice” a atteint le n ° 3 de cette enquête, mais s’est essoufflé au n ° 55 en Grande-Bretagne.

Mais la foi que le co-auteur Bernie Taupin a montrée dans “Sacrifice”, dans une interview de pré-sortie avec Music Connection, serait tout à fait justifiée. “Il s’agit essentiellement des rigueurs de l’amour adulte, et c’est à des millions de kilomètres de” Your Song “”, a-t-il déclaré. «Elton a proposé une mélodie brillante, et sa performance lui donne beaucoup d’intégrité et de sens. Ce n’est pas une chanson de surface, et je pense que vous la verrez probablement dans les mois à venir devenir un gros, gros succès.

Bernie avait raison, et lorsque les deux chansons ont été rééditées ensemble, Elton avait enfin la formule magique. Au début de l’été 1990, le double face A est passé de 5-1 pour remplacer la chanson de football de la Coupe du monde d’Angleterre NewOrder “World In Motion” au sommet.

Sleeping With The Past est un album proposant beaucoup plus à apprécier. Les numéros optimistes incluent “Durban Deep”, “Club At The End Of The Street” et la chanson titre. Mais ne manquez pas l’une des performances vocales les plus inhabituelles d’Elton sur “Stone’s Throw From Hurtin”’ et la magnifique ballade sérieusement sous-estimée “Blue Avenue”.

Le nouveau “Sacrifice” de Henley et Gill

En 2018, « Sacrifice » a connu une nouvelle exposition via une belle version de Don Henley et Vince Gill. Il se présente comme un point culminant du multi-artiste, ensemble hommage sur le thème du pays Restauration : Les Chansons D’Elton John Et Bernie Taupin. D’autres sur l’album incluent Chris Stapleton, Petite grande ville, Kacey Musgraves et Willie Nelson.

