Une chanson pour sauver le monde

En 1975, ils parlaient de rester en vie. Je dois rester au frais, s’il vous plaît ! Sauvez la glace, les arbres et les abeilles ! La fièvre disco du samedi soir, jusqu’à 2 degrés et un congélateur cassé, faut rester au frais, honeybun, en 2021.

La musique a le pouvoir de guérir et de faire appel à nos émotions. Pas étonnant que la musique joue un rôle énorme dans le monde naturel avec de nombreux plus grands auteurs-compositeurs qui ont écrit des compositions pour la planète. Toutes les chansons nous rappellent l’impact, l’histoire et la survie future. Par exemple, le tube Wake Up America de Miley Cyrus parle du réchauffement climatique, passe au vert et réveille l’Amérique aux problèmes environnementaux de sa voix mélodieuse. L’album blanc de 1968 de John Lennon et Paul McCartney est une ode à la nature. Leur chanson Mother Nature’s Son est une interprétation émouvante qui s’inspire d’une conférence du gourou indien Maharishi Mahesh Yogi pendant que les Beatles étaient en Inde. Cette chanson a été revisitée par Harry Nilsson pour son album Harry, John Denver sur son album An Evening with John Denver, lauréat d’un Grammy, et Sheryl Crow pour le film I Am Sam.

Mais certaines paroles inspirent et permettent le changement. Les lignes accrocheuses du single pop Song of the Year: A History of Cool [written above] sont joués dans 200 villes sur cinq continents. Cette chanson édifiante est un appel approprié aux Nations Unies pour un avenir pacifique et sain. La chanson et les paroles du musicien et auteur canadien primé Parvati, également PDG de la Fondation Parvati, rappellent la position précaire dans laquelle se trouvent le climat et l’écosystème du monde.

« Je parle maintenant pour donner la parole aux milliards de personnes qui n’ont ni nourriture ni eau potable – et la situation empire. Nous devons apporter des changements. Nous avons besoin d’un sanctuaire de paix, non seulement pour la stabilité mondiale, mais pour assurer les nécessités de base pour toute vie. Le monde est engourdi, surtout après Covid, face à ces problèmes », explique Parvati.

On a suffisamment parlé de la façon dont le réchauffement climatique pousse la calotte glaciaire, l’élévation du niveau mondial de la mer et la menace et la perte d’habitats sous-marins dans l’Arctique et l’Antarctique. Dans le chaos et l’agitation d’aujourd’hui, cette chanson est une initiative radiophonique mondiale apportant un message pour rester calme et prendre soin du monde. Dans le son pop céleste de Parvati, la chanson apporte un attrait immédiat, rappelant les icônes de la musique populaire comme Taylor Swift, Hailee Steinfeld et Katy Perry.

Il s’attaque à une cause directe : MAPS, le sanctuaire marin de la paix dans l’Arctique, une initiative du genre, visant à modifier le droit international afin d’établir la plus grande aire marine protégée de l’histoire. L’idée est de sauvegarder l’océan Arctique au nord du cercle polaire arctique. Cela devrait également permettre aux gens de réaliser aujourd’hui que la nourriture, l’eau et la sécurité de chaque être vivant sur Terre dépendent de la santé de l’océan Arctique, qui est maintenant en grave danger. Alors que la glace de l’Arctique disparaît au rythme alarmant de 14 000 tonnes par seconde, les entreprises et les pays se déplacent pour tirer profit du dégel, au détriment de tous.

Pour rappeler le changement climatique, la chanson a été lancée pour soutenir 50 millions de signatures de pétitions MAPS pour tenir les dirigeants mondiaux responsables d’un avenir sain, quels que soient les résultats de la COP 26 (Conférence des Nations Unies sur le climat). Dans le même temps, il est envoyé à tous les dirigeants mondiaux avec le Traité MAPS pour signature immédiate.

James Gustave Speth, l’avocat et défenseur américain de l’environnement qui a co-fondé le Natural Resources Defense Council, a déclaré : « J’avais l’habitude de penser que les principaux problèmes environnementaux étaient la perte de biodiversité, l’effondrement des écosystèmes et le changement climatique… Mais j’avais tort. Les principaux problèmes environnementaux sont l’égoïsme, la cupidité et l’apathie… et pour faire face à ceux-ci, nous avons besoin d’une transformation culturelle.

En plus de cela, l’anthropologue Jane Goodall estime : « Il est extrêmement important d’établir le sanctuaire proposé pour préserver la flore et la faune uniques de l’Arctique et ainsi contribuer à ralentir le changement climatique en cette période critique.

La Fondation Parvati crée cette transformation à travers Gift the World, sa stratégie globale d’éducation pour réaliser MAPS. Il est prévu de sortir une vidéo de cette chanson dans un proche avenir ainsi que des livres pour MAPS.

