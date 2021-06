Par le temps les charpentiers ont fait leur quatrième album studio A Song For You, leur place au firmament de la musique pop était tellement assurée qu’ils ont pu l’aborder comme un disque conceptuel à large base. Les deux années précédentes avaient apporté des éloges massifs pour le travail de Richard et Karen, et une présence presque ininterrompue dans les charts.

L’occasion est maintenant venue de tester et d’étendre leur talent inégalé sur leur prochain projet. Le duo a connu deux succès majeurs en 1970 et pas moins de cinq autres en 1971. Cela s’est accompagné du succès de plusieurs millions de ventes des albums Close To You et Carpenters qui ont suivi leurs débuts sur Ticket To Ride. Peu d’actes des charts pourraient revendiquer une telle domination sur les marchés des singles et des albums.

En 1971, les charpentiers sont également devenus l’un des nombreux champions contemporains du travail de Léon Russell. Le maître-compositeur et vétéran de la session émergeait maintenant comme un artiste d’enregistrement important à part entière. Leur version de sa “Superstar”, écrit avec Bonnie Bramlett, était un hit américain n ° 2 à la fin de l’année. C’était le troisième single des Carpenters à terminer deuxième, après “We’ve Only Just Begun” et “Rainy Days and Mondays”. Maintenant, une autre ballade de Russell fermerait les livres de la nouvelle version et montrerait leur respect méticuleux pour l’art de l’écriture de chansons.

“A Song For You” n’a peut-être jamais été un énorme succès pour Russell lui-même, ou pour l’un des innombrables artistes qui l’ont repris. Mais la version assurée de Richard et Karen a dominé et complété ce nouveau LP, sorti le 22 juin 1972. Des avant-premières du nouveau travail ont commencé à émerger à la fin de l’année précédente, alors qu’ils poursuivaient leur association fructueuse avec le producteur Jack Daugherty.

« Bless The Beasts and Children » était une composition de Perry Botkin et Barry DeVorzon et la chanson titre d’un film ; sorti en tant que face B de “Superstar”, il a atteint le n ° 67 aux États-Unis à part entière. Puis vint la belle « Hurting Each Other », une ballade écrite par Gary Geld et Peter Udell. C’était un bel exemple de la capacité des frères et sœurs à repérer un succès parmi le matériel vintage. Enregistré pour la première fois par Jimmy Clanton en 1965, il est maintenant devenu un autre succès n ° 2 pour les Carpenters.

Ils ont également eu l’oreille pour choisir « It’s Going To Take Some Time » de Carole King. La grande écrivaine venait de sortir son album Music on Ode, distribué à l’époque par A&M. C’était, bien sûr, l’endroit où Richard et Karen avaient leur maison. La chanson est passée au n°12, et au moment où A Song For You est sorti, les Carpenters montaient haut avec un autre single du set. C’était le superbe “Goodbye To Love”, qui est devenu l’une de leurs chansons les plus appréciées. La ballade a été admirée pour les harmonies exceptionnelles du duo, le chant sans faute de Karen et le spectaculaire solo de guitare fuzz de Tony Peluso.

Au fur et à mesure que la stature mondiale du duo grandissait, l’album est devenu une sensation triple platine aux États-Unis seulement. “Top Of The World” est devenu un autre single phare de celui-ci en 1973. Remarquablement, le LP a produit ses 45 derniers, “I Won’t Last A Day Without You”, le 13 avril 1974. C’était 21 mois après A Song For You a été libéré.

Ses autres friandises comprenaient “Piano Picker” de Randy Edelman, avec Richard au chant, et “Crystal Lullaby”, qu’il a écrit avec John Bettis, son collaborateur à la fois sur “Goodbye To Love” et “Top Of The World”.

A Song For You a atteint la 4e place du palmarès des albums Billboard et a connu un énorme succès de l’Australie au Japon. Les charpentiers étaient maintenant, vraiment, au sommet du monde.

Achetez ou diffusez une chanson pour vous.

ÉCOUTER/ACHETER

Écoutez le meilleur des charpentiers sur Apple Music et Spotify.