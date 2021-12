Une chanson rare de Whitney Houston bat le record de ventes NFT

*Un inédit Whitney Houston L’enregistrement a interrompu les ventes de NFT (Jeton non fongible) après avoir été mis aux enchères pour 999 999 $ sur la blockchain Tezos.

Selon le New York Daily News, la chanson aurait été « découverte » l’année dernière, et le défunt chanteur aurait enregistré la chanson à l’âge de 17 ans. Le titre de la chanson n’a pas été divulgué et l’enchérisseur gagnant n’a pas été identifié.

« Whitney avait 17 ans lorsqu’elle a enregistré la chanson. Les deux viennent de Newark, les deux ont le même deuxième prénom. Whitney avait le désir de toujours aider les autres à s’aider eux-mêmes, en particulier les jeunes », a déclaré le chef du domaine de Houston. Pat Houston dit dans un communiqué. « Elle a créé la Whitney Houston Foundation en 1989 et elle organisait chaque année des événements centrés sur les jeunes, c’était donc une évidence lorsque nous avons été présentés à Diana. »

LIRE LA SUITE: Dionne Warwick claque le prochain biopic de Whitney Houston: « Laissez-la seule »

Une partie du produit de la vente aux enchères ira à « soutenir et responsabiliser les jeunes créateurs, tout comme Whitney l’a fait », selon un communiqué de presse publié par Primary Wave Music.

« Cette première goutte NFT est l’une des nombreuses collections de Whitney Houston alors que nous continuons à raconter son histoire, en allant dans les coulisses et en utilisant du contenu inédit provenant des archives du domaine pour célébrer sa carrière, sa musique et son talent de manière nouvelle et créative. « , a déclaré Rob Dippold, partenaire de stratégie numérique et président de Primary Wave Music, dans un communiqué.

Houston est décédé le 11 février 2012, à l’âge de 48 ans.

Nous avons précédemment annoncé que le prochain film « Je veux danser avec quelqu’un » racontera la vie de Houston et son ascension vers la gloire. Producteur exécutif/icône de la musique Clive Davis, qui a signé Houston avec Arista Records, a précédemment déclaré que le projet serait un portrait « sans restriction » de l’artiste, et qu’il n’enduira rien.

S’adressant à Variety, Davis a déclaré: «J’ai une mission ici. J’ai pour mission de m’assurer que, pour toujours, l’image complète de Whitney Houston soit capturée dans un film sans limites, musicalement riche et montrant son génie et plus de son personnage que nous n’en avons vu à ce jour.