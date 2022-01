Une chanteuse chinoise du groupe K-pop Everglow provoque la polémique en Corée du Sud pour ne pas s’être agenouillée devant ses fans

Un membre chinois du groupe K-pop Everglow a reçu des attaques et des critiques racistes sur Internet après avoir utilisé l’étiquette traditionnelle chinoise pour saluer ses fans au lieu de s’agenouiller comme ses pairs sud-coréens.

Le chanteur Wang Yiren a rejoint d’autres membres d’Everglow lors d’un événement le 2 janvier pour saluer un groupe de fans à Séoul. , pour exprimer la gratitude et les salutations de la nouvelle année.

L’acte de s’agenouiller n’est plus considéré comme approprié en Chine et est compris comme un geste servile. Cependant, il est toujours utilisé en Corée du Sud comme moyen de salutation et de remerciement, selon le South China Morning Post.

Le geste de Wang a suscité une large condamnation sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont dit à la star de « retourner en Chine »: « Ne gagnez pas d’argent en Corée », a rapporté le journal.

Cependant, plusieurs internautes chinois ont défendu la chanteuse, beaucoup soulignant que ce n’est pas parce qu’elle montre son amour pour la K-pop qu’elle doit suivre toute la culture sud-coréenne.

Source : RT