Une chanteuse de télé-réalité révèle sa grossesse

Félicitations pour Michelle McManus. La chanteuse écossaise, qui a remporté la deuxième saison de l’émission britannique Pop Idol, est enceinte de son deuxième enfant avec son mari Jeff Nimmo. Les futurs parents de deux enfants ont partagé la nouvelle passionnante avec leurs amis et leurs fans sur les réseaux sociaux lundi.

McManus a fait l’annonce passionnante avec une photo adorable mettant en évidence son baby bump. Dans l’image, partagée sur Instagram, la gagnante de Pop Idol a enfilé un ensemble noir et a bercé son baby bump en pleine croissance. Pendant ce temps, son mari était tout sourire alors qu’il tenait leur fils Harry, 21 mois, qui avait adorablement ses mains couvrant son visage dans un jeu apparent de coucou. McManus a sous-titré la douce photo de famille, « Harry jouant à coucou avec maman, papa et bosse », puis a partagé: « Baby Nimmo n°2 attendu début 2022 ». Elle a ajouté les hashtags « over the moon » et « 3 deviennent 4 ».

McManus et Nimmo se sont mariés dans les Highlands écossais en 2017 après deux ans de relation, selon le Daily Mail. Le couple a annoncé en décembre 2019 qu’ils étaient enceintes de leur premier enfant, le petit Harry, qui est arrivé en janvier 2020. Le couple a annoncé la naissance de Harry le mois suivant, McManus partageant une adorable photo d’un nouveau-né Harry, qu’elle a légendé en partie, » Jamais je n’aurais pu imaginer ce sentiment de joie totale et d’amour irrésistible pour mon petit garçon. Mon cœur éclate littéralement de bonheur. » Dans un article publié le lendemain, la chanteuse a remercié le personnel du NHS pour ses « soins et son attention » tout au long de ce qu’elle a appelé une « grossesse difficile » en raison de son diagnostic de diabète de type 1.

« Moi-même et Jeff ne pourrons jamais remercier le personnel du Princess Royal Maternity Hospital de Glasgow pour les soins et l’attention qu’ils nous ont prodigués au cours des 9 derniers mois pour garantir que notre fils chéri a été accouché en toute sécurité dans le monde », a-t-elle écrit. . « Dès la minute où je suis arrivé, il m’a été clairement indiqué dans quelles mains sûres nous étions et le niveau d’attention et de soins 24 heures sur 24 qui nous ont été prodigués à tous dans les services resteront avec moi pour le reste de ma vie. Je était impressionné par toute l’équipe, ils ne se sont jamais arrêtés, rien n’était un problème et ils ont fait de l’accouchement l’une des expériences les plus incroyables de ma vie jusqu’à présent, et pour cela je serai éternellement reconnaissant. »

McManus est devenue une figure bien-aimée après son apparition dans Pop Idol, une série de concours de musique britannique. La chanteuse est apparue lors de la deuxième et dernière saison de l’émission, gagnant rapidement les juges et les téléspectateurs. McManus a remporté sa saison et a ensuite sorti son premier single, « All This Time », qui est entré dans le UK Singles Chart au numéro un en janvier 2004.