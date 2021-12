Une chasse à l’homme dans le Michigan est en cours pour tuer les parents du suspect Ethan Crumbley dans une école après l’annonce des accusations

Les autorités du Michigan demandent au public d’être à l’affût des parents du suspect de tir du lycée d’Oxford, Ethan Crumbley.

Une alerte « Soyez à l’affût » (BOLO) à l’échelle de l’État a été émise pour James et Jennifer Crumbley vendredi, deux services de police ont d’abord confirmé à FOX 2 Detroit.

Après que le bureau du shérif du comté d’Oakland a été informé par la procureure Karen McDonald qu’elle allait porter des accusations contre les parents vendredi, les députés ont décidé « d’arrêter les parents », mais leur avocat a déclaré aux autorités qu’ils « ne répondaient plus », shérif du comté d’Oakland Michael Bouchard a déclaré vendredi à Fox News « The Story ».

Ethan Crumbley, 15 ans, aurait abattu quatre étudiants et blessé sept autres au lycée d’Oxford. (Bureau du shérif du comté d’Oakland)

Jeudi, un avocat des Crumbley a déclaré aux autorités qu' »ils allaient se rendre ».

« L’avocate a dit qu’elle ferait en sorte que cela se produise ce matin », a déclaré Bouchard.

Les deux parents font chacun face à quatre chefs d’homicide involontaire après que leur fils de 15 ans a été accusé d’avoir tué quatre élèves après avoir ouvert le feu à l’intérieur du lycée d’Oakland plus tôt cette semaine, selon la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald.

Mercredi, la première comparution d’Ethan Crumbley devant le tribunal. (Fox News)

« Notre équipe de détectives et d’appréhension de fugitifs et le service américain Marshall et le FBI – nous les recherchons tous de concert », a déclaré Bouchard. « Je suis convaincu que nous allons trouver ces deux-là. »

Il a ajouté que la tournure des événements ne s’était pas « jouée » comme les officiers « l’auraient souhaité ».

« Nous aurions aimé être prévenus un peu à l’avance qu’un mandat allait arriver et qu’ils avaient été mis en place ou fait quelque chose par voie électronique », a-t-il déclaré. « C’est ce que c’est, et nous allons les trouver. »

Greg Norman de Fox News a contribué à ce rapport.