Viser l’or peut souvent se terminer par une défaite déchirante, comme l’a appris une chauve-souris intrépide la semaine dernière lorsqu’un chat domestique russe l’a mortellement blessé et l’a laissé pour mort alors qu’il n’était qu’à 127 milles d’un vol record du monde.

Dans un communiqué publié par le Bat Conservation Trust (BCT), basé au Royaume-Uni, le vol longue distance – un Pipistrellus nathusii surnommé « Olympic Bat » par les scientifiques – avait déjà parcouru 1 253,9 milles (2 018 km) à travers l’Europe depuis son point de départ en le Royaume-Uni lorsque son périple s’est terminé dans le village russe de Moglino.

Là, un chat non identifié a abattu le dépliant, le blessant grièvement et le laissant pour mort au sol. La chauve-souris blessée a été découverte par un habitant de Moglino qui a informé un groupe local de conservation des chauves-souris qui est venu la sauver, mais ils n’ont pas pu lui sauver la vie. Il ne pesait que 8 grammes et avait à peu près la taille d’un pouce.

La chauve-souris avait également un anneau sur le bras avec le zoo de Londres écrit dessus, le groupe a donc notifié la BCT. Il s’avère que la chauve-souris a été marquée par un enregistreur de chauves-souris bénévole, Brian Briggs, à Bedfont Lakes Country Park près de Heathrow, à Londres, en 2016.

“C’est très excitant”, a déclaré Briggs. “C’est formidable de pouvoir contribuer au travail de conservation international pour protéger ces animaux extraordinaires et en apprendre davantage sur leur vie fascinante.”

Le plus long vol de chauve-souris jamais enregistré, selon LiveScience, a également été effectué par un P. nathusii, celui-ci volant de la Lettonie à l’Espagne en 2019, couvrant une distance de 1 381 miles (2 223 km).

Il y a cependant des médailles d’argent aux Jeux olympiques, et la chauve-souris olympique a réussi à enregistrer le deuxième vol de chauve-souris le plus long jamais enregistré. Il a battu des records à part entière, notamment le vol de chauve-souris le plus long jamais réalisé depuis le Royaume-Uni et le vol de chauve-souris le plus long lors d’une migration d’ouest en est.

« Son parcours est une découverte scientifique passionnante et une autre pièce du puzzle de la migration des chauves-souris », a déclaré Lisa Worledge, responsable des services de conservation chez BCT. “Les mouvements des pipistrelles de Nathusius autour du Royaume-Uni et entre le Royaume-Uni et le continent restent largement mystérieux.”

“C’est un voyage remarquable et le plus long que nous connaissions de toutes les chauves-souris de Grande-Bretagne à travers l’Europe”, a ajouté Worledge. “Quel olympien !”

Selon le BCT, le projet Pipistrelle du National Nathusius, lancé en 2014, a enregistré plus de 2 600 P. nathusii au Royaume-Uni pour aider à étudier les habitudes de reproduction, les comportements migratoires et la distribution de l’espèce. Comprendre comment et où ces chauves-souris migrent ainsi que où elles établissent des colonies de maternité est cruciale pour les efforts de conservation.