Une chose à propos de Frozen II qui, selon Kristen Bell, a vraiment fonctionné

Frozen II n’est pas un film parfait, que ce soit même un “meilleur” film que le premier est certainement un sujet de débat. Cela dit, le voyage émotionnel que font plusieurs personnages, pas seulement Anna, mais Elsa, Kristoff et même Olaf, est certainement plus mature que le premier film. Cela permet à Frozen II de se tenir seul et pas simplement une autre aventure avec les personnages du premier film, cela donne à la suite une raison d’exister. La seule question maintenant est de savoir s’il y a un autre endroit qu’Anna, ou Veronica Mars, a laissé pour aller.