Une chose à propos d’être un vengeur qui rend Anthony Mackie un peu nerveux

Avant qu’Anthony Mackie ne prenne son envol en tant que Faucon de Marvel, il avait déjà une carrière cinématographique célèbre. En fait, Mackie est l’un des rares héros à ne pas avoir été obligé d’auditionner pour son rôle. Sa filmographie comprend des rôles notables dans des films acclamés comme 8 Mile, Million Dollar Baby, We Are Marshall et The Hurt Locker. Le CV de Mackie n’est pas une blague, il sera donc intéressant de voir ce qui va suivre pour l’acteur de 42 ans.