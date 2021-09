Une chose doit arriver pour déclencher l’adoption généralisée de Dogecoin, selon Elon Musk

Le magnat des affaires et milliardaire Elon Musk affirme que Dogecoin (DOGE) doit effectuer un changement clé avant de pouvoir être utilisé de manière réaliste pour les transactions quotidiennes.

Les frais associés à la transaction DOGE sont beaucoup trop élevés, ce qui rend la crypto-monnaie pas encore viable pour être utilisée comme moyen d’échange, selon Musk.

Les commentaires de Musk font suite au PDG d’AMC Entertainment, Adam Aron, qui a mené un sondage demandant si la chaîne de cinéma devrait adopter le memecoin. Sur les 140 000 répondants à l’enquête, 77% ont déclaré qu’AMC devrait adopter Dogecoin.

En réponse à l’enthousiasme du cofondateur de Dogecoin, Bill Markus, à propos de ces résultats de sondage, Musk tweete,

“[It’s] super important pour que les frais DOGE baissent pour rendre des choses comme l’achat de films viables. “

C’est la troisième fois au cours des derniers mois que Musk demande à DOGE de s’améliorer d’une manière ou d’une autre.

En juin, Musk a tweeté qu’il était « important de soutenir » une proposition des développeurs de Dogecoin qui suggérait de modifier les frais de transaction de la cryptographie, et en août, il a félicité le memecoin pour avoir mis à niveau son nombre de nœuds, ce qui a entraîné une baisse des frais.

Actuellement, les frais de transaction moyens pour le memecoin sont de 0,49 $, soit une baisse de 414 % par rapport à son sommet de 2,52 $ sur six mois, selon BitInfoCharts.

DOGE se négocie actuellement à 0,22 $, selon CoinGecko.

Image en vedette : Shutterstock/Kseniya Resphoto

