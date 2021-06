Une chose que Meryl Streep a juré de ne plus jamais refaire après que le diable s’habille en Prada

Bien sûr, les résultats de son isolement d’acteur de Method ont conduit à des résultats étonnants – Meryl Streep a été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice, et à ce jour, Miranda Priestly est l’un de ses rôles les plus mémorables. Pourtant, il est triste de savoir qu’elle ne partage pas les mêmes souvenirs heureux de l’ensemble Le diable s’habille en Prada. C’est peut-être une raison aussi bonne que n’importe quelle autre pour que les acteurs se réunissent pour une suite – elle aura l’occasion de plaisanter avec ses co-stars, et nous aurons tous la chance de voir l’un des meilleurs ensembles de films sur écran ensemble une fois de plus.

Le diable s’habille en Prada est actuellement disponible en streaming sur Hulu.