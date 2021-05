Que vous soyez le genre de personne qui allait beaucoup au théâtre ou de ceux qui n’y allaient qu’occasionnellement, il y a de fortes chances que cela fasse un an ou plus que vous y étiez pour la dernière fois. Les fans avaient peut-être fait des plans spécifiques pour aller voir A Quiet Place Part II ou même acheté des billets avancés pour le film lorsqu’il était sorti des salles. À l’époque, on espérait que le retard ne durerait que quelques semaines, mais cela s’est avéré être un vœu pieux.