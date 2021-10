Une chose qui s’est produite: Kim Kardashian a animé « Saturday Night Live »

Lorne Michaels pousse définitivement un million de soupirs de soulagement aujourd’hui parce que son règne en tant que suzerain de Saturday Night Live se poursuivra pendant encore 1 000 ans maintenant qu’il a offert à Satan le cadeau d’offrir aux kréations les plus terrifiantes de l’enfer, les Kardashian, une grande plate-forme. Comme prévu, Kim Kardashian a suivi les traces de ses collègues icônes de la comédie (comme Paris Hilton, Trump, Nancy Kerrigan, Rudy Ghouliani, Elon Musk et Lance Armstrong) et a accueilli SNL hier soir. Nous avons appris hier soir que Kim Kardashian peut réellement lire des mots ! Mais là encore, ses cartes aide-mémoire étaient probablement écrites avec des emojis.

Kim a ouvert le spectacle en ressemblant à Pink Alley Cat (le bébé préservatif cassé de The Pink Panther et une figurine de Thundercat contrefaite). Les écrivains qui ont écrit le monologue de Kim ont essentiellement répété ce que les gens disent de sa famille depuis des années. Kim a dit les mots écrits pour elle, y compris des blagues sur ses sœurs klones, Le proxénète Mama Kris’ petit ami chercheur d’or, celui de Kanye West flop cul rêves politiques, Caitlyn Jenner flop cul rêves politiques, JO Simpson, sa mère vendant sa sex tape et sa mère prétendant ne rien savoir pour Caitlyn. Honnêtement, je suis choqué que le monologue ne se soit pas terminé par un enragé Debra Messing prendre d’assaut le plateau et s’attaquer à Kim.

Et croyez-le ou non, tout était en descente à partir de là, à peu près ! Car quant aux patins (faute de frappe et ça reste), les yeux de Kim sont restés rivés aux cartes aide-mémoire comme s’ils avaient écrit dessus le code de réduction pour une mise au point BBL.

À ce stade, la princesse Jasmine doit déposer une injonction contre Kim, car Kim s’est à nouveau lancée dans le cosplay PJ pour un sketch d’Aladdin avec Pierre Davidson où il a maladroitement embrassé son menton et elle a fait une blague sur la bite noire.

Pour cet épisode, on dirait que Lorne a appelé des personnes célèbres et leur a dit : « Hé, tu sais ce matériel de chantage que j’ai sur toi ? Ramène ton cul ici samedi soir ou il sort », parce que Chris Rock, Jean Cena, Chace Crawford, Blake Griffin, Amy Schumer, un mec célibataire, et Jesse Williams tous ont fait une apparition lors d’un sketch sur The Bachelorette.

Et Pepto Bismol doit être un annonceur SNL, car non seulement ils nous ont donné une grosse portion de Kardashian provoquant la diarrhée, mais ils nous en ont donné deux de plus ! Parce que Pimp Mama Kris et Khloe kardashian s’est présenté hier soir. Ils étaient dans un sketch où Kim change de corps avec Aidy Bryant, et dans celui où Kim se moque de Kourtney Kardashian. Et si vous pensiez que Kim avait le timing comique et la livraison d’un calcul rénal déshydraté, entrez dans Pimp Mama Kris qui fait de Kim le génie de la comédie de notre temps. Kris aurait vraiment dû demander à Lucifer de lui donner au moins une once de compétences comiques lors de son dernier sacrifice envers lui.

Il y avait aussi des sketchs sur le fait d’être vieux dans les numéros de club et de loterie, et une publicité flagrante de Skims. Mais il ne s’agissait pas que des Koven. Halsey était l’invité musical et lors de leur deuxième représentation, Lindsey Buckingham a fait une apparition et a joué de la guitare pendant que Halsey yodlait tout en portant de la merde directement d’un Met Gala sur le thème de Stevie Nicks. Je suppose qu’ils sont allés aux secondes commerciales avant que Lindsey ne laisse tomber sa guitare et dise: « Vous savez, puis-je utiliser ce temps pour dire une dernière chose à propos de ces enculés de Fleetwood Mac … »

Si vous avez regardé hier soir, vous êtes probablement encore dans un coma d’ennui. Et vous rejoindrez les écrivains qui se sont probablement évanouis d’épuisement après avoir passé une semaine à essayer de rendre les Kardashian drôles.

Photo : Youtube