Une chose terrible à propos de la conception de l’iPhone d’Apple rend les utilisateurs fous

in

L’attention portée aux détails par Apple, tant du point de vue matériel que logiciel, est sans doute inégalée. Plus que la plupart des entreprises, Apple transpire les petites choses dans l’intérêt plus large d’améliorer l’expérience utilisateur globale. De temps en temps, cependant, l’entreprise présente une décision de conception discutable qui laisse les gens se gratter la tête. Par exemple, un article qui gagne du terrain sur Twitter met en évidence un design iPhone original dont beaucoup de gens se plaignent depuis des années.

Comme toute personne possédant un iPhone peut en témoigner, la gestion d’un appel entrant lorsque vous êtes déjà en communication n’est pas tout à fait simple. En tant qu’utilisateur chevronné d’iPhone depuis plus d’une décennie maintenant, j’ai toujours du mal à faire en sorte que mon iPhone fasse ce que je veux qu’il fasse lorsqu’un deuxième appel arrive.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La conception actuelle de l’iPhone pour un appel entrant

Si vous êtes en communication et qu’un nouvel appel arrive, les utilisateurs se voient proposer trois options. Ils peuvent soit refuser l’appel entrant, mettre fin à l’appel en cours et démarrer une conversation avec le nouvel appelant, soit mettre le premier appel en attente pendant qu’ils prennent le second.

En théorie, cela semble assez facile. En pratique, il y a beaucoup à désirer. Pour une raison quelconque, les options fournies par Apple ne fonctionnent pas comme prévu. D’après mon expérience personnelle, chaque fois que je mets un appel en attente et que je prends le nouvel appel, il y a toujours un problème qui revient au premier. Le plus souvent, je finis par mettre fin aux deux appels.

Le tweet sur la mauvaise conception de l’iPhone qui a déclenché cette conversation peut être consulté ci-dessous.

la conception la plus poubelle jamais réalisée pic.twitter.com/9ccqcmKju8 – jame (@videojame_) 7 juillet 2021

Le tweet a recueilli plus de 325 000 likes et près de 26 000 retweets. De toute évidence, il s’agit d’un problème frustrant que beaucoup de gens ont rencontré.

Y a-t-il une solution ?

Existe-t-il une solution à ce problème de conception d’iPhone embêtant ? Eh bien, un utilisateur de Twitter nommé Yanky Perl a proposé deux idées qui méritent d’être partagées.

Explorer une autre idée, pour présenter la relation entre les deux appels qui donne plus de clarté sur la façon dont un utilisateur peut procéder avant que le deuxième appel ne passe à la messagerie vocale. pic.twitter.com/J9mJXeHo7s – Yanky Perl (@YankyPerl) 9 juillet 2021

Ces deux éléments semblent un peu plus simples que l’implémentation actuelle d’Apple.

Heureusement, ce n’est qu’un exemple rare de conception d’iPhone qui a mal tourné. Le plus souvent, les choix de conception d’Apple pour iOS sont bien plus intuitifs et élégants que ce que l’on trouve du côté Android.