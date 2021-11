Une chronologie de ce qui s’est passé après la tragédie du concert de Travis Scott

Avant le concert

NRG Park à Houston, où le concert a eu lieu. (Alex Bierens de Haan / .)

Comme contexte, le concert de Travis Scott, en particulier à Houston, a été l’un des plus attendus, après la pandémie, alors le rappeur est originaire de cette ville du Texas qui a aussi une histoire très importante dans le hip hop. Le battage médiatique et l’excitation pour ce concert grandissent donc depuis des mois. Les fans d’autres villes des États-Unis se sont spécifiquement rendus à Houston, car c’était le concert le plus marquant de l’artiste. Ils ont volé de la Californie, du Colorado et d’autres États. Les fans de Dallas et de San Antonio sont également arrivés par la route, rapporte le New York Times.

On s’attendait à ce que ce soit un public chaotique

Troy Finner, chef de la police de Houston. (Alex Bierens de Haan / .)

Maintenant, un rapport du New York Times montre qu’en fait, Travis Scott lui-même et son équipe craignaient que l’atmosphère dans le public ne soit incontrôlable et dangereuse. Le même chef de la police de Houston a déclaré qu’il avait visité les coulisses de Travis et que le chanteur s’inquiétait de la sécurité lors de son concertEh bien, ils connaissent le public de Houston et quelque chose de similaire s’est produit la dernière fois que Scott a fait son Astroworld Festival. Les organisateurs craignaient donc que quelque chose de fatal ne se produise cette fois, car selon des documents obtenus par le NYT, ils avaient des plans d’urgence pour les inquiétudes basées sur des expériences passées lors de concerts des années précédentes, en particulier liés à la consommation d’alcool et de drogues à Houston.

Tant de chaos était attendu que quelques heures avant le concert, l’organisation a appelé 20 ambulances avec une équipe de médecins, d’infirmières et d’ambulanciers pour aider les personnes souffrant d’overdoses, qui sont fréquentes dans un concert comme celui-ci.

Les ambulanciers ont déclaré au NYT que quelques heures avant le début du concert, vers 20h15, Ils ne pouvaient plus s’approvisionner en naloxone, un médicament qui inverse les effets d’une surdose d’opioïdes, aux personnes qui attendaient Astroworld. Les plans d’action pour les ambulanciers, obtenus par le New York Times, répondaient aux préoccupations générales liées au concert.