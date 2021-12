Une chronologie de la relation de Trisha Paytas et Moses

La chronologie des relations de Trisha Paytas et Moses Hacmon n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser étant donné qu’ils se sont rencontrés il y a un peu moins d’un an. Leur relation est un peu désordonnée étant donné que Moses est le beau-frère d’Ethan Klein, l’ancien co-animateur de podcast de Trisha avec qui ils ont eu des désaccords publics. Quoi qu’il en soit, commençons par le début, voici comment la relation de Trisha Paytas et Moses Hacmon a commencé :

Trisha a entendu parler de Moïse pour la première fois lorsqu’ils sont allés sur le podcast H3

Trisha a donc enregistré pour le podcast H3 en février 2020. Le podcast est hébergé par Ethan Klein et sa femme, Hila, qui est la sœur de Moses. Ensuite, Trisha a fait une autre apparition et Ethan a décidé qu’ils essaieraient de trouver un petit ami à Trisha en jouant à un jeu qui les impliquait de choisir leurs concurrents préférés en jugeant leurs entrées vidéo. L’un de ceux que Trisha a le plus aimé a été filmé par Moses.

Puis le verrouillage a eu lieu et Trisha et Moses ont commencé à traîner

Ethan a établi quelques règles concernant le segment des rencontres sur son podcast, selon lesquelles toutes les conversations entre Trisha et Moses devraient être partagées. Mais ensuite, à cause du verrouillage, la production du podcast a été suspendue et Trisha et Moses ont commencé à sortir ensemble. Trisha a ensuite partagé une photo d’elle avec Moses sur ses réseaux sociaux.

Trisha a posté cette photo sur Twitter avec la légende disant : « À la fin, j’ai gagné le bachelorette. Merci @h3h3productions ». Ethan a répondu avec l’emoji de vomi et a dit: « Arrête ça maintenant. Je ne suis pas vraiment en colère, je suis juste confus et je me demande ce qui se passe réellement.

Trisha a ensuite commencé à apprendre l’hébreu en avril 2020

Afin de montrer leur dévotion à Moïse, Trisha a commencé à apprendre l’hébreu et à se préparer pour la Pâque. Hila et Moses sont à la fois israéliens et juifs, et Trisha voulait montrer à quel point ils étaient dévoués en découvrant la culture juive.

Depuis qu’elle a commencé à s’initier à la culture, Trisha a continué à apprendre des œuvres en hébreu et continue de publier de courtes vidéos sur TikTok sur les phrases qu’elles ont apprises ou les chansons qu’elles aiment chanter.

Ethan et Hila ont été accusés d’avoir tenté de ruiner leur relation

D’accord, Trisha a récemment commencé à prétendre qu’Ethan Klein et sa femme Hila (la sœur de Moses) essayaient de saboter la relation de Trisha et Moses. Dans un tweet envoyé le 3 avril 2020, Trisha a déclaré que Moses et eux-mêmes étaient des âmes sœurs, donc personne ne peut détruire leur relation.

Ensuite, Trisha a posté une vidéo intitulée « H3 a ruiné ma relation » le 14 avril 2020 où ils ont parlé de leur vie sexuelle et de combien ils se souciaient de Moïse. Ensuite, ils ont reproché à Ethan et Hila d’avoir apparemment ruiné leur relation. Mais cela n’a pas semblé durer trop longtemps car le 22 avril 2020, Trisha a mis en ligne une vidéo sur leur chaîne avec Moses où ils ont mangé.

Dans la vidéo, ils ont parlé d’amour et de haine. Les fans n’ont pas tardé à commenter la présence apaisante de Moïse, ce qui était indéniablement bon pour Trisha.

Puis Trisha a accusé Moïse de tricherie

Avril n’était clairement pas un bon moment pour eux compte tenu de tout ce qui s’est passé depuis leur rencontre en février 2020. Dans un épisode de The Dish With Trish le 29 avril 2020, Trisha a confirmé que le couple s’était mis en quarantaine ensemble. Ensuite, tout est devenu très calme jusqu’à ce que Trisha publie un autre épisode de leur podcast intitulé Exposing the dms. Dans cet épisode, ils ont parlé de Moses qui aurait parlé à une autre femme et Trisha a affirmé que Moses avait été pêché en ligne par un fan.

Mais les choses ont commencé à s’améliorer et ils ont semblé tout régler au cours du mois suivant. Trisha a publié une série de TikToks et de vlogs incluant Moses.

Trisha et Ethan Klein ont inventé et réalisé un podcast

En septembre 2020, Trisha et Ethan ont uni leurs forces pour créer un podcast intitulé Frenemies. Le tout premier épisode s’appelait « Le nouveau petit ami de Trisha est le frère de Hila » et cela a semblé dissiper beaucoup de confusion. Ethan a demandé à Trisha : « Pourquoi sors-tu avec mon beau-frère ? et Trisha a répondu: « Au début, je pensais que c’était drôle, je pouvais le baiser et ensuite revenir sur le podcast comme: » Ha, j’ai baisé ton frère. «

Ils se sont fiancés le jour de Noël 2020

Dans une vidéo YouTube, Trisha a annoncé qu’ils étaient fiancés à Moïse et qu’ils prévoyaient d’acheter une maison ensemble. De nombreux fans de Trisha ont dit à quel point le couple est vraiment en bonne santé romantique. Le 27 janvier 2021, Trisha a révélé qu’ils avaient emménagé ensemble dans leur nouvelle maison.

Trisha a ensuite quitté Frenemies à cause d’un combat avec Ethan

Avance rapide jusqu’en juin 2021, Trisha a abandonné Frenemies après s’être disputée avec Ethan au sujet de l’argent dépensé pour l’émission. Trisha a ensuite quitté le plateau pendant un épisode et pour être honnête, leur amitié n’a fait que se dégrader depuis. Moïse s’est rangé du côté de Trisha tout au long de l’été.

Ils se sont finalement mariés en décembre 2021

La date officielle de leur mariage n’a jamais été annoncée, mais Trisha a révélé que le couple s’était marié via des publications sur les réseaux sociaux. Trisha a été photographiée vêtue d’une robe noire et a marché dans l’allée jusqu’à Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance – emblématique.

