Une chronologie de la relation entre Britney Spears et Sam Asghari

Février 2021

Le New York Times publie le documentaire Framing Britney Spears qui a ouvert la conversation sur la tutelle de Britney. Compte tenu de cela, Sam exprime ses sentiments à Entertainment Tonight. “J’ai toujours voulu le meilleur pour ma moitié et je continuerai à la soutenir pour qu’elle poursuive ses rêves et crée l’avenir qu’elle veut et qu’elle mérite.”

Il a également remercié les fans d’avoir montré de l’amour à Britney : “Je suis reconnaissant pour tout l’amour et le soutien qu’elle reçoit de ses fans du monde entier, et j’ai hâte d’avoir un avenir normal et incroyable ensemble.”

Le documentaire, Framing Britney Spears, est devenu viral et a eu un grand impact car il reflétait le mouvement Free Britney. Le mouvement est dirigé par des fans qui pensent que le père de Britney, Jamie Spears, ne devrait plus avoir le contrôle de ses finances et de sa vie grâce à une tutelle délivrée par un tribunal. Sam ne commente généralement pas la vie privée de sa petite amie, mais a fait une déclaration sur Instagram Stories, confirmant qu’il n’est pas non plus un fan de Jamie.

“Maintenant, il est important que les gens comprennent que je n’ai aucun respect pour quelqu’un qui essaie de contrôler notre relation et met constamment des obstacles sur le chemin”, a écrit Sam. “À mon avis, James est un idiot complet. Je n’entrerai pas dans les détails car j’ai toujours respecté notre vie privée, mais en même temps Je ne suis pas venu dans ce pays pour ne pas pouvoir exprimer mon opinion et ma liberté“, a-t-il exprimé.

De son côté, Britney a posté une vidéo pour ‘Toxic’ et a écrit : “Rappelez-vous, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la vraie personne qui vit derrière l’objectif du !! !! “.