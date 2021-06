une chronologie de votre relation

Écoutez les compliments de Ben Affleck à Jennifer Lopez 0:45

. – Devrions-nous vraiment être surpris par Bennifer 2.0 étant donné que l’album 2002 de Jennifer Lopez, “This Is Me… Then”, contenait un seul sens intitulé “Dear Ben?”

Alors que Lopez et Ben Affleck apparaissent plus souvent ensemble récemment et font la une des journaux, jetons un coup d’œil à l’histoire du duo.

décembre 2001

Lopez et Affleck se sont rencontrés sur le tournage de la comédie romantique “Gigli”, où ils ont joué des criminels pris au piège dans un travail ensemble et le couple a noué une véritable amitié.

avril 2002

Les spéculations selon lesquelles Ben et Jen pourraient être plus que de simples amis ont commencé après qu’il a publié une annonce d’une page entière dans des publications spécialisées pour promouvoir son film et louer sa performance.

“Ce n’a été qu’un honneur et un plaisir de travailler avec vous”, peut-on lire dans l’annonce. “J’aimerais avoir la chance d’être dans tous vos films.” Signé : “Avec amour, respect et gratitude, Ben Affleck.”

juillet 2002

Lopez et Chris Judd ont demandé le divorce au cours de l’été 2002, mais auraient été séparés pendant un certain temps à ce moment-là.

“Jennifer Lopez et Cris Judd ont annoncé qu’ils avaient résolu tous les problèmes liés à leur mariage”, ont déclaré les avocats du couple dans un communiqué à l’époque. “La résolution était extrêmement amicale… Les deux resteront amis.”

2002 août

Des photos de paparazzi de Lopez et Affleck en train de s’embrasser ont commencé à circuler.

novembre 2002

Le couple s’est fiancé après qu’Affleck a posé la question avec une magnifique bague personnalisée en diamant rose de 6,1 carats de Harry Winston.

Il apparaît également comme l’intérêt amoureux de Lopez dans le clip de son single “Jenny From the Block”, dont l’histoire reprend le traitement paparazzi de leur relation.

Dans la vidéo, Affleck embrasse littéralement ses célèbres fesses dans une scène de couple sur un yacht.

mars 2003

Lopez et Affleck forment un couple impressionnant sur le tapis rouge de la 75e cérémonie des Oscars.

juillet 2003

Le couple assiste à l’avant-première de leur film “Gigli”, qui est finalement une bombe au box-office.

septembre 2003

Quelques jours avant le mariage du couple, ils ont reporté leurs noces et ont publié la déclaration suivante :

« En raison de l’attention médiatique excessive entourant notre mariage, nous avons décidé de reporter la date. Lorsque nous nous sommes retrouvés sérieusement à envisager d’embaucher trois « épouses leurres » distinctes dans trois endroits différents, nous avons réalisé que quelque chose n’allait pas. Nous commençons à sentir que l’esprit de ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie pourrait être compromis. Nous pensons que ce qui aurait dû être un jour joyeux et saint pourrait être gâché pour nous, nos familles et nos amis.

Des sources ont déclaré à CNN à l’époque que le couple “prenait une pause”.

janv. 2004

Le couple a officiellement annulé leurs fiançailles et s’est séparé.

Mars 2004

Un autre film dans lequel les deux ont joué ensemble, “Jersey Girl”, s’ouvre et déçoit au box-office.

juin 2004

Lopez a épousé son ami le chanteur Marc Anthony, avec qui elle partage des jumeaux : un fils et une fille.

Dans son livre de 2014, “True Love”, Lopez aurait écrit que la fin de sa relation avec Affleck était son premier “vrai dépit” et “Marc est revenu dans ma vie trois jours après qu’il aurait dû être à l’autel en disant” Oui “. , je veux “un autre homme”.

juin 2005

Un an plus tard, Affleck a épousé l’actrice Jennifer Garner lors d’une cérémonie privée. Ils vont avoir trois enfants ensemble.

juillet 2011

Les fans sont choqués lorsque Lopez et Anthony annoncent qu’ils se séparent. Ils ont demandé le divorce en avril 2012.

Juil 2015

Il y a encore plus d’agitation lorsque Garner et Affleck annoncent leur séparation. Sa demande officielle de divorce est arrivée deux ans plus tard.

“Ils restent amis et continuent d’élever leurs trois enfants de manière amicale”, a déclaré à CNN une source proche du couple à l’époque. Ils avaient toujours prévu de divorcer, mais ils avaient juste besoin de temps. Comme toujours, vos enfants sont votre première priorité.

Mars 2019

Lopez et l’ancien joueur de baseball Alex Rodriguez se sont fiancés, deux ans après avoir commencé à sortir ensemble et 20 ans après avoir dédicacé une affiche pour son fan autoproclamé.

Février 2020

Affleck a parlé de Lopez avec CNN lors de la promotion de son film, “The Way Back”.

Il a dit qu’il ne regrettait pas d’avoir fait “Gigli” parce que “je suis devenu une grande amitié avec Jennifer Lopez, qui je pense est une personne fabuleuse et je suis très enthousiasmé par son succès continu.”

“Je ne pense pas qu’elle ait toujours eu le respect qu’elle méritait, en partie parce qu’elle était une femme puissante”, a-t-il déclaré. Et aussi parce qu’elle était latina et vraiment innovante et personne ne voulait le reconnaître. Ils voulaient juste détester, donc c’est bien de la voir avoir ce succès. »

Mars 2021

Une certaine confusion lorsque Lopez et Rodriguez se seraient séparés, pour dire quelques jours plus tard dans une déclaration qu’ils étaient toujours en couple après tout.

avril 2021

Rodriguez et Lopez ont officiellement annoncé que leurs fiançailles étaient annulées.

Ils ont publié la déclaration suivante.

«Nous avons réalisé que nous sommes les meilleurs amis et nous espérons continuer à l’être. Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement dans nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur l’un pour l’autre et pour les enfants des uns et des autres. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est de remercier tous ceux qui ont envoyé des mots aimables et de soutien.

Peu de temps après, Affleck a été photographié en train de visiter la maison de Lopez à Los Angeles.