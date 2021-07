Une chronologie globale de la réduction de moitié des récompenses de bloc Bitcoin ! ⋆ Crypto nouveaux médias

Bitcoin est la récompense précieuse d’une progression nommée bitcoin mining. Le minage de bitcoins est la progression de l’assimilation des ressources informatiques, aux côtés du capital électrique ou de tout capital énergétique, pour valider ou autoriser les informations concernant toute transaction bitcoin se produisant le complexe de bitcoin et tout discret ou groupe participant à la progression est nommé respectivement mineur bitcoin ou pool minier. .

Les mineurs de Bitcoin sont motivés par la récompense de bloc rendue par l’algorithme Bitcoin à ces mineurs pour vérifier la transaction. Les transactions sont composées dans un bloc et sont ensuite traitées dans la blockchain du complexe bitcoin.

Un bloc unique peut être constitué d’informations concernant des transactions uniques ou de multiples transactions diversifiées en fonction des données d’une transaction explicite. La récompense en bloc du bitcoin fait référence au bitcoin en plus du coût de transaction acquis par ces mineurs. La complexité du bitcoin est construite de sorte que le nombre de bitcoin soit juste fini ; contrairement à la crypto-monnaie traditionnelle et aux autres altcoins, vous ne pouvez pas vous contenter de mes bitcoins non doublés. Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter le Projetskyhook pour mieux le comprendre.

Pour étendre la progression de l’extraction de bitcoins sur une période beaucoup plus longue, le concept de réduction de moitié des récompenses en bloc a été introduit sur le marché. Ci-dessous, vous trouverez la chronologie complète de la réduction de moitié de la récompense en bloc du bitcoin; regardons.

Qu’est-ce que la récompense de bloc Bitcoin réduit de moitié ?

La progression de réduction de moitié de la récompense de bloc Bitcoin est la voie qui permet de réduire de moitié la récompense de bloc utilisée par les mineurs de bitcoin après avoir extrait un bloc avec succès pendant une période de 10 minutes. La récompense de l’exploitation minière était de 50 unités bitcoin d’invention bitcoin. L’auteur du bitcoin Satoshi Nakamoto a composé le bloc le plus important appelé le bloc de genèse, et il a utilisé des unités de bitcoin comme récompense de la progression de l’extraction de bitcoin.

L’analyse technique de la réduction de moitié de la récompense du bloc bitcoin est que la réduction de moitié de la récompense du bloc dans le complexe du bitcoin se produit après l’extraction de 210 000 blocs, consistant en des informations concernant les transactions bitcoin. La récompense de bloc a lieu de manière correspondante après quatre années consécutives de la réduction de moitié de la récompense de bloc précédente. La notion de base de la réduction de moitié de la récompense du bloc bitcoin a été introduite pour stabiliser la valeur du bitcoin afin qu’il ne meure pas ou ne monte pas en flèche instantanément.

La baisse de l’offre de bitcoin dans les années à venir constitue un avantage contre l’inflation. La progression du minage de Bitcoin s’incline constamment avec une foule excessive. Si la réduction de moitié de la récompense de bloc n’avait pas eu lieu, la limite de bitcoin aurait été atteinte jusqu’à présent, et nous ne pouvons pas prédire si le bitcoin de crypto-monnaie aurait été dépassé ou non.

Chronologie de la réduction de moitié de la récompense de bloc Bitcoin !

La réduction de moitié de la récompense du bloc Bitcoin s’est produite en 2012 à l’endroit le plus important. Le bitcoin a été inventé en 2008, et après quatre années consécutives, la toute première réduction de moitié des récompenses en bloc a eu lieu dans le complexe du bitcoin. Comme mentionné avant la genèse, la récompense de bloc de l’extraction d’un bloc singulier était auparavant de 50 unités, et cela prenait 10 minutes pour extraire un bloc, et la compétition n’était que nominale des principaux événements miniers.

Le temps requis par l’extraction de bitcoins est toujours similaire, mais la récompense en bloc a diminué dans une mesure excessive. La récompense de bloc réduite de moitié au moment même a diminué la récompense de bloc ou le nombre de bitcoins acquis au cours de la progression de l’extraction de bitcoins de 25 unités de bitcoin. Le fait peut vous étonner qu’après le premier événement de réduction de moitié des récompenses en bloc, le prix du bitcoin a grimpé en flèche et a flotté à une valeur gigantesque pendant une période de temps considérable.

Après la réduction de moitié de la récompense du premier bloc, la réduction de moitié de la récompense du deuxième bloc a eu lieu en 2016, et la valeur de la récompense du bloc bitcoin était de 12,5 après la récompense du deuxième bloc. La troisième récompense en bloc a complètement changé le scénario de l’industrie de la crypto-monnaie, car le troisième événement de réduction de moitié de la récompense en bloc a eu lieu en 2020, à la suite du krach du marché de la crypto-monnaie.

Le troisième événement de réduction de moitié de la récompense du bloc bitcoin vient d’augmenter la valeur du bitcoin dans une mesure excessive, et le prix du bitcoin continue d’augmenter. Gardez à l’esprit que la récompense de bloc comprend également le coût de transaction aux côtés du bitcoin. Même si le numéro bitcoin est verrouillé, la progression du minage supportera les frais de transaction.

Avertissement. Ceci est un communiqué de presse payant. Les lecteurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre des mesures concernant l’entreprise promue ou l’une de ses sociétés affiliées ou services. Cryptopolitan.com n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans le communiqué de presse.