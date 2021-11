Une classe avec des exercices de base de Jero à l’école de combat

Nous avons baissé le niveau par rapport aux cours précédents et nous avons organisé un cours qui peut être très utile aussi bien pour les débutants que pour les personnes expérimentées. Une revue de coups de base à l’école de combat, c’est-à-dire un chorégraphie à succès avec un partenaire visant à améliorer le travail défensif.

On commencera doucement en marquant bien les mouvements et si le niveau le permet, on ira augmenter la vitesse d’exécution sans perdre de vue la technique.

À la semaine prochaine!