Une classe SS qui pourrait être historique pour les Dominicains

Au cours de l’histoire des pays d’Amérique latine, nous avons vu la meilleure qualité parmi les joueurs des arrêts courts en cours de discussion entre Porto Rico et le Venezuela, une discussion à laquelle la République dominicaine pourrait bien se joindre en raison de la grande qualité et de la quantité d’arrêts courts approchant le Grandes ligues.

Au fil du temps, nous pourrions citer de grands SS dominicains, laissant de Miguel Tejada, José Reyes, Rafael Furcal, Hanley Ramírez, Julio Lugo, Neifi Pérez, Juan Uribe, parmi une autre longue liste à souligner, mais peut-être pas une liste contemporaine parmi les grands de ces talents .

Aujourd’hui, dans les ligues mineures de baseball organisé américain, une large portée de Quisqueyanos est visualisée qui, à partir de l’arrêt-court, pourrait entraîner une génération de performances historiques pour le pays.

Balade Franco (20 ans)

Il a fait son entrée dans les ligues majeures en 2021, après avoir été positionné en 2020 comme le meilleur espoir du monde dans les ligues mineures. Avec seulement ses 70 premiers matchs en MLB, le Dominicain a conclu un accord avec les Rays de Tampa Bay pour 182 millions de dollars et 11 ans, signe de sa grande valeur.

Ses principales compétences incluent une excellente notion de la zone de frappe, un frappeur et un contact opportuns, ainsi qu’une grande vitesse dans ses jambes.

Marco Luciano (20 ans)

Le Dominicain est le meilleur espoir des fermes des Giants de San Francisco, tandis que selon MLB Pipeline, il est le 5e meilleur espoir de toutes les ligues mineures de baseball.

Sa principale capacité repose sur la grande puissance de sa batte, comme ses jambes rapides. Il travaille actuellement sur les circuits Advanced Class A.

Noelvi Marte (20 ans)

Mars est la 11e meilleure perspective au monde selon MLB Pipeline, fonctionnant actuellement sous les systèmes Advanced Class A.

Le joueur a de grands attributs pour mettre le ballon en jeu et frapper pour la moyenne, avec une grande vitesse. De la défense, le joueur montre un grand bras.

Orelvis Martínez (20 ans)

Martinez, qui partage également le temps en tant que joueur de troisième but, est le deuxième plus gros espoir des Blue Jays de Toronto. Joueur dont la capacité principale brille par sa grande puissance au bâton.

En 2021, entre la classe A et la classe A avancée, il a eu une année de 28 circuits, 87 points produits et un OPS de 0,895, après 98 matchs d’action, dans ce qui était alors son joueur de 19 ans.

Oneil Cruz (23 ans)

Le Dominicain est le troisième meilleur espoir des Pirates de Pittsburg, qui en 2021 a vu une opportunité de 2 matchs sous le Grand Chapiteau.

Joueur de grande vitesse et défense, étant de la zone des frappeurs un excellent tireur de balle pour mettre la balle en jeu et un frappeur moyen.

Jeremy Peña (24 ans)

Le joueur est appelé à faire le saut vers les Ligues majeures en 2022, qui vient de 2021 pour jouer sous les systèmes Triple A, se classant comme le 4e meilleur espoir des Astros de Houston.

Joueur dont les points lumineux brillent par sa défense, sa vitesse, son habileté à mettre le ballon en jeu et sa capacité à atteindre les jambières.

Geraldo Perdomo (22 ans)

Il est actuellement le 9e meilleur joueur des systèmes minoritaires des DBacks de l’Arizona, qui a participé à 11 matchs en 2021 dans la MLB.

L’arrêt-court est accompagné d’une grande défense et vitesse, qui de l’offensive a son point le plus brillant une grande notion de la surface des frappeurs et la maîtrise des balles et des frappes, atteignant un niveau élevé de joueur de contact.

Liover Peguero (20 ans)

Peguero est le 5e meilleur espoir des Pirates, avec des performances actuellement inférieures aux niveaux Advanced Class A.

L’arrêt-court fait preuve d’une vitesse et d’une défense enviables, ainsi que d’une grande capacité à mettre le ballon en jeu, bien que sa notion au marbre laisse beaucoup à désirer en termes de retraits au bâton.

Ronny Mauricio (20 ans)

Le Dominicain est le 3e meilleur joueur des ligues mineures des Mets de New York, jouant sous les systèmes Double A.

Combien avec une grande vitesse dans ses jambes et sa puissance. De la défense, il a un grand bras, ayant un monde de grands écarts avec son gant. Sa notion au marbre nuit également à son jeu, car c’est un joueur avec très peu de sélectivité de tangage. En plus de sa puissance, un point positif de son attaque est la facilité avec laquelle il parvient à frapper la balle de chaque côté du terrain.