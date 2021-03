Un groupe de 27 organisations a publié une déclaration déclarant qu’elles «sont profondément alarmées par les récents échanges négatifs entre» le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, et demandent à l’administration Biden de cesser les «échanges rhétoriques imprudents» avec le président russe. Vladimir Poutine et plutôt de s’engager dans des négociations sur les armes nucléaires avec la Russie.

«En tant qu’organisations nationales qui prônent la diplomatie, la maîtrise des armements, le désarmement et la paix, nous sommes profondément alarmés par les récents échanges négatifs entre les dirigeants des deux pays avec plus de 90% des ogives nucléaires du monde dans leurs arsenaux», ont déclaré les organisations dans une déclaration obtenue par The Hill. «En tant qu’Américains, nous exhortons l’administration Biden à cesser de participer à de tels échanges rhétoriques imprudents et à poursuivre vigoureusement les négociations sur les armes nucléaires avec le gouvernement russe.»

Certaines des organisations soutenant la déclaration comprennent Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution et Progressive Democrats of America.

« La base progressiste populaire du Parti démocrate n’a aucun intérêt pour une politique étrangère belliqueuse envers Poutine ou la Russie », a déclaré le directeur exécutif des démocrates progressistes d’Amérique, Alan Minsky, dans un communiqué, selon The Hill. «Ce que les gens veulent, c’est un monde plus sûr avec une coopération internationale, qui nous permettra à tous de rebondir plus rapidement après la catastrophe sanitaire et économique de l’année écoulée. Nous n’avons aucune patience pour les bruits de sabre de la guerre froide, et encore moins pour le brinkmanship nucléaire », a-t-il noté.

Lorsqu’on a demandé au président Biden lors d’une interview s’il pensait que Poutine était «un tueur», Biden a répondu qu’il le pensait. Au cours de cette même interview, interrogé sur une évaluation des services de renseignement américains selon laquelle Poutine a autorisé les opérations d’influence liées aux élections américaines, Biden a déclaré que Poutine «en paierait le prix». Biden a déclaré qu’il avait dit à Poutine: «Si j’établis que cela s’est produit, alors soyez prêt.»

La Russie a rappelé son ambassadeur aux États-Unis

Poutine ce mois-ci a suggéré que lui et le président Biden s’engagent dans une «discussion» publique en direct.