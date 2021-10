une collection NFT conçue pour le succès

Lorsque les géants de NFT comme CryptoPunks ont été lancés pour la première fois, ils ne pouvaient pas imaginer le lien entre NFT et GameFi et se sont concentrés sur leur seule collection de Punks. Au troisième trimestre, les ventes de NFT ont totalisé plus de 10,7 milliards de dollars, ce qui était dû en partie à une augmentation du nombre de collections créatives et uniques, ainsi qu’à des innovations technologiques, telles que l’intégration avec GameFi.

Pour ceux qui ne le savent pas encore : un NFT est un token non fongible, comme une œuvre d’art numérique, qui ne peut être remplacé par autre chose car non fongible. GameFi représente une combinaison de finance décentralisée (DeFi) et de jeu, fonctionnant selon un modèle de jeu pour gagner plutôt que de jouer pour gagner. Cette combinaison signifie que les utilisateurs peuvent désormais jouer à des jeux en ligne à l’aide de leurs NFT et être récompensés financièrement pour avoir joué, pas pour gagner.

Un projet qui intègre NFT, GameFi et la chaîne intelligente préférée de Binance est la collection exclusive « The Presidents » qui peut être créée sur le site Web presidents-nft.com.

« The Presidents » est la première et la seule collection NFT au monde composée de 50 présidents de différents pays et d’organisations de crypto-monnaie établies. Cette collection NFT vraiment rare a été lancée sur Binance Smart Chain, qui est une blockchain préférable pour les projets NFT, car elle est plus rapide et moins chère par rapport à d’autres blockchains, comme la chère Ethereum.

« The Presidents » est une collection GameFi et NFT composée de 20 000 chefs-d’œuvre de portraits colorés de présidents de pays et d’organisations de crypto-monnaie. La collection est réalisée dans un style unique et est une combinaison d’art numérique classique.

La collection comprend 8 principaux types de présidents, dont les Américains, les Légendes américaines, les Soviétiques, les Légendes mondiales, les Légendes mondiales, les Légendes cryptographiques, les Secrets et un Satoshi exclusif. Chaque NFT a sa propre conception et est unique à toute blockchain existante. Un président peut être frappé pour 0,3 Binance Coin (BNB) en utilisant le portefeuille Metamask.

Utilisant l’intelligence artificielle, les NFT ont été distribués avec 246 fonctionnalités, de sorte que chaque portrait a son propre design unique. Cette collection restera à jamais dans l’histoire de l’art numérique et du NFT.

La collection présente des présidents éminents des États-Unis, d’Europe, d’Asie, d’Amérique latine et d’URSS, qui ont eu un impact significatif sur le monde dans lequel nous vivons tous aujourd’hui. De même, les présidents de grandes organisations réputées et bien connues de crypto-monnaie et de blockchain telles que Binance, Ethereum et TRON sont également présentés.

La collection compte également deux chefs-d’œuvre secrets du président, dont l’identité sera révélée une fois les 20 000 portraits réalisés.

Une fois les 20 000 présidents frappés, le projet lancera l’accès à son jeu de cartes interne, où les utilisateurs pourront jouer et s’affronter dans des jeux de cartes amusants et recevoir en retour le jeton spécial du gouvernement. Le système GameFi de la plate-forme permet aux utilisateurs d’être récompensés simplement pour avoir joué à des jeux amusants en utilisant leurs portraits de président inventés ou achetés. Les utilisateurs qui doivent plus de présidents ont plus de chances de gagner et donc de recevoir plus de jetons de gouvernance en retour.

Le jeton de gouvernance peut être utilisé pour prendre des décisions dans le système de gouvernance de la plate-forme, permettant aux utilisateurs de voter sur les décisions de développement du projet. De cette manière, le projet implique la communauté pour prendre des décisions concernant de nouvelles fonctions, mises à jour et partenariats, suivant le concept de « donnez-leur ce qu’ils veulent ».

Le projet dispose également de fonds de remise en argent, où les utilisateurs qui frappent plus de 50 présidents sont placés dans le petit fonds de 3% (remboursement jusqu’à 180 BNB), et les utilisateurs qui frappent plus de 150 présidents sont placés dans le fonds. . (remboursement jusqu’à 420 BNB), ce qui signifie que le projet restitue 600 BNB à ses utilisateurs et abonnés pour leur contribution au projet.

Le jeton de gouvernance, le système de gouvernance et le jeu de cartes seront lancés une fois que les 20 000 présidents auront été frappés. Toutes ces caractéristiques rendent le projet beaucoup plus prometteur et unique, car les utilisateurs ont de nombreuses opportunités de profit et de participation à son développement.

NFT, GameFi et BSC sont des tendances populaires parmi les projets NFT car ils garantissent leur succès sur le marché. Cette collection NFT présente des œuvres d’art numériques uniques et attrayantes que beaucoup aimeraient posséder, simplement en raison de son design élégant. Ce projet vise à redonner à ses partisans et a le potentiel d’être inventé dans un court laps de temps.

