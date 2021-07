Une colossale Silvia Navarro amène les Guerreras en quarts de finale

29/07/2021 à 05:45 CEST

L’Espagne a remporté sa deuxième victoire consécutive et confirmé sa ligne ascendante en battant le Brésil 27-23 jeudi et aplatit davantage son classement pour les quarts de finale dans une rencontre sensationnelle de la «quarante et quelque chose» Silvia Navarro dans le but (elle a 42 ans).

ESP

SOUTIEN-GORGE

ESPAGNE, 27

(13 + 14) : Silvia Navarro (p.), Nerea Pena (7, 3p.), Lara González (3), Ainhoa ​​​​Hernández (2), Almudena Rodríguez (1), Carmen Martín (2, 1p.) , Paula Arcos -sept partante-, Merche Castellanos (ps), Eli Cesáreo (1), Sole López (4), Sandy Barbosa (3, 2p.), Mireya González (2), Alicia Fernández et Marta López (2).

BRÉSIL, 23 ans

(13 + 10) : Renata de Arruda (p.), Eduarda Amorim (2), Patricia Matieli (2), Tamires de Araujo (2), Bruna de Paula (8), Giulia Guarieiro, Larissa Araujo (1) -sept initial-, Barbara Arenhart (ps), Alexandra do Nascimento (3, 1p.), Ana Paula Rodrigues (2), Samara Vieira (1), Adriana Cardoso (1) et Livia Ventura (1).

ARBITRES

Mads Hansen et Jesper Madsen (Danemark). Ils ont expulsé l’Espagnol Eli Cesáreo d’un rouge direct (49:23). Ils ont exclu deux minutes de l’Espagnole Lara González (5:25); et les Brésiliens Tamires de Araujo (12:45), Giulia Guarieiro (24:00) et Eduarda Amorim (54:37).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

1-2, 2-4, 5-7, 5-9, 9-10, 13-13 (repos), 17-14, 20-16, 21-18, 21-20, 24-20 et 27-23 (final).

INCIDENTS

Match correspondant à la troisième journée du groupe B de la compétition de handball féminin disputé à huis clos au Yoyogi National Stadium (Tokyo, Japon).

Les Warriors sont arrivés avec un très bon moral après leur exposition en seconde période contre la France (25-28), mais ils se sont immédiatement retrouvés face à la réalité qui les attendait dans la lutte contre leur passé lorsque l’entraîneur historique espagnol Jorge Dueñas était sur le banc brésilien.

Les pertes continues ont empêché Carlos Viver d’imposer leurs références offensives et le Brésil courait et était à l’aise pour s’échapper avec trois buts de Bruna de Paula (3-6 en 12′).

Même si Tamires de Araujo a tendu la gomme à quatre buts (5-9 en 20′) A partir de là, l’entrée de Sandy Barbosa a donné de la fraîcheur à l’attaque et l’Espagne a commencé à mieux gérer en défense les percussions de la première ligne de la ‘verdeamarelha’ profitant de l’espace laissé par le pivot en sortant.

Jorge Dueñas a dirigé l’Espagne entre 2007 et 2017

| TWITTER

Avec ces locaux, avec les arrêts d’une excellente Silvia Navarro et avec deux buts d’affilée de Nerea Pena à sept mètres, l’Espagne a égalisé (10-10 à la 26′) et même a tourné le tableau d’affichage avec un superbe but d’Eli Pinedo (12-11)Bien que De Araujo ait envoyé le match dans la pause à 13-13 après avoir marqué un but à 10 mètres au-dessus de la corne.

Cette dynamique positive de la phase finale du premier acte a été soulignée lors de la reprise avec des arrêts continus de Silvia Navarro et avec une excellente Nerea Pena, qui a aidé Ainhoa ​​​​Hernández et a marqué trois buts (deux sur penalty) tirer sur les Guerreras (18-14 à 37′).

Il a été difficile pour le Brésil de se retirer, mais le temps mort de l’ancien entraîneur espagnol Jorge Dueñas a réveillé une “verdeamarelha” qui a de nouveau trouvé la voie en attaque et il réduisait son désavantage jusqu’à ce qu’il ait 21-20 à la 49e minute et attaque à égalité. Bien qu’il ait vu le rouge Eli Cesáreo dans cette action pour avoir frappé un rival au visage, ils ne l’ont pas atteint là-bas.

Lara González et Sandy Barbosa, dans un instant du match

| .

Une Silvia Navarro d’une autre galaxie qui a déjà fait 16 arrêts et une efficacité de 46% a soutenu les Guerreras dans ces moments difficiles et les trois premiers buts de Sandy Barbosa (deux sur penalty) ont mis la victoire très chère (24-20 à la 55e minute).

Les nerfs ont fait des ravages chez l’actuel finaliste mondial et le Brésil a attaqué pour se rapprocher de seulement deux buts à trois minutes de la fin avec 25-22, mais le dix-septième arrêt du gardien espagnol et un but puissant d’Almudena Rodríguez ont permis de sceller une victoire 27-23 qui rapproche les hommes de Carlos Viver des quarts de finale.