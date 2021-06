Une comète qui a frappé la Terre il y a 13 000 ans a changé le destin de l’humanité

in

25/06/2021 à 12:59 CEST

Une enquête menée à l’Université d’Édimbourg, en Écosse, conclut que l’impact violent d’une comète avec la Terre, il y a environ 13 000 ans, aurait provoqué un changement crucial dans l’histoire de notre civilisation. Ce serait la collision la plus destructrice depuis celle qui a conduit à la disparition des dinosaures, et elle coïnciderait avec d’importantes variations survenues dans l’organisation des sociétés humaines de l’époque.

À cette époque, les communautés humaines ont cessé d’être des chasseurs-cueilleurs et ils ont adopté d’autres modes de vie, axé sur l’agriculture et la création d’établissements permanents.

L’événement, connu sous le nom de Impact plus jeune du DryasIl a également anéanti de nombreuses espèces de grands animaux et inauguré une petite ère glaciaire qui a duré plus de 1 000 ans.

Un changement climatique brutal

Le Dryas plus jeune était une brève phase de refroidissement climatique s’est produit à la fin du Pléistocène, il y a entre 12.700 et 11.500 ans. L’hypothèse principale sur son origine indique que l’impact de la comète Clovis, il y a environ 12 900 ans en Amérique du Nord, aurait déclenché cette étape de profonds changements. La théorie a été développée en 2007, et depuis lors, elle a suscité un débat houleux dans la communauté scientifique.

Cette période a marqué un retour soudain aux conditions glaciaires dans les latitudes plus élevées de l’hémisphère nord, en contraste frappant avec le dégel qui a eu lieu au cycle précédent.

Les archives fossiles indiquent une diminution des températures annuelles moyennes d’environ 5 degrés Celsius dans les îles britanniques. Au Groenland, la baisse a atteint 15 degrés Celsius.

Toutes ces conditions suggèrent que, jusqu’à présent, c’était le dernière période de changement climatique brutal si répandu, intense et se manifestant rapidement.

Sujet connexe : Les comètes du système solaire ont des frères cosmiques.

L’hypothèse de la comète

Cependant, l’hypothèse de son apparition ou de son accélération à partir de la collision de la comète Clovis avec la Terre il est remis en question depuis de nombreuses années. Désormais, la nouvelle recherche publiée dans la revue Earth-Science Reviews semble lui donner un nouveau crédit.

Selon un communiqué de presse, des chercheurs écossais ont analysé des données géologiques liées à quatre continents, trouvant notamment en Amérique du Nord et au Groenland une grande quantité de preuves qui soutiennent la théorie d’une collision cométaire.

Par exemple, sur un site archéologique en Arizona, aux États-Unis, ils ont trouvé débris d’impact, qui se trouvent dans une zone avec des manifestations claires de changements environnementaux qui ont commencé vers l’an 10 800 av. C. On pense qu’en Amérique du Nord et au Groenland, les plus gros fragments de la comète seraient entrés en collision.

Parallèlement, la détection de niveaux élevés de platine et l’identification de nanodiamantsDes caractéristiques généralement liées aux comètes, donnent encore plus de force à l’hypothèse d’impact.

Le germe de la civilisation humaine moderne ?

Dans la période étudiée, les civilisations humaines ont concrétisé de forts changements culturels et sociaux, par exemple dans la manière de se nourrir ou dans la manière de vivre : ils ont commencé à choisir de créer des établissements fixes et ont abandonné le nomadisme.

Selon les spécialistes, ce sont des décisions prises à partir des variations climatiques intenses qui auraient accéléré l’impact de la comète. La violente collision d’une comète fut-elle alors le début des changements qui finirent par façonner le sociétés humaines modernes?

Référence

L’hypothèse d’impact du Dryas plus jeune : examen des preuves d’impact. Martin B. Sweatman. Revues des sciences de la Terre (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103677

Photo de profil: À Owen sur Pixabay.

Vidéo et podcast: édité par Pablo Javier Piacente à partir d’éléments et de sources libres de droit. Crédits image vidéo : Gerd Altmann, 1980supra, Thomas Breher, & Rcy; & ocy; & dcy; & icy; & ocy; & ncy; & ZHcy; & ucy; & rcy; & acy; & vcy; & lcy; & iocy; & vcy; et Alberto Agostini sur Pixabay.

Clip vidéo et podcast: AderitoSilva sur Pixabay.