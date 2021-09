Une commission parlementaire voudrait interdire les services VPN : pourquoi cela devrait inquiéter India Inc

in

Le Comité parlementaire permanent des affaires intérieures aurait proposé l’interdiction du service VPN en Inde, invoquant une menace pour la cybersécurité. Selon la proposition du panel de la Chambre, les VPN permettaient aux criminels de créer une présence anonyme en ligne et l’Inde devait développer un mécanisme de coordination pour bloquer définitivement le service.

Les VPN ou les réseaux privés virtuels cryptent les données en ligne et masquent également l’adresse IP (Internet Protocol) de l’utilisateur. Ce dernier permet aux utilisateurs de se connecter à des sites bloqués. Le service masque également l’identité en ligne même sur un réseau WiFi public.

En plus de permettre aux utilisateurs de se connecter à des sites bloqués, les services VPN aident également la plupart des entreprises du pays à sécuriser leurs actifs numériques. Les VPN sont devenus un outil très utile pour faciliter une transition transparente vers le travail à domicile pendant les blocages induits par Covid.

Selon le panel de la Chambre, les défis technologiques du Dark Web et des services VPN peuvent contourner la cybersécurité et permettre aux criminels de conserver leur anonymat en ligne. Il a déclaré que de nombreux sites Web font la publicité de services VPN, qui peuvent être facilement téléchargés.

Le panel a recommandé un effort coordonné entre le ministère de l’Intérieur de l’Union et le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information de l’Union pour identifier et bloquer ces VPN. Le panel a également recommandé de prendre l’aide des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet) à cette fin. En effet, le comité a exhorté le gouvernement de l’Union à agir contre les services VPN abritant des criminels.

Le ministère de l’Intérieur de l’Union doit agir pour renforcer le suivi et la surveillance en améliorant et en développant une technologie de pointe et en contrôlant le VPN et le Dark Web, a déclaré le panel de la Chambre dans son rapport soumis à Rajya Sabha le 10 août.

La proposition sera une préoccupation pour les entreprises en Inde car elle aurait un impact sur la sécurité de leurs données. Si le gouvernement suit les suggestions du panel de la Chambre et bloque les services VPN dans le pays, cela pourrait être une énorme source de préoccupation pour les entreprises informatiques exécutant des opérations à distance, les banques effectuant des transactions en ligne en ligne.

