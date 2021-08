Une compétence de Zach Wilson a impressionné Phil Simms avec Jets QB ⋆ .

Phil Simms avait une raison simple de s’aventurer à l’entraînement des Jets la semaine dernière.

« Parce que je suis curieux », a déclaré le légendaire quart-arrière des Giants.

Simms a fait le voyage à Florham Park jeudi dernier avec son fils, Chris, pour regarder Zach Wilson et les Jets s’entraîner et est reparti impressionné par Wilson et à quel point la défense des Jets l’a mis au défi.

“Je pensais que c’était vraiment comme un match”, a déclaré Simms dimanche. «Ils étaient partout. La défense jouait vraiment bien. Chaque lancer qu’il faisait était dans des fenêtres étroites. Je ne vais pas dire que c’était un très bon entraînement en plus. C’était un entraînement au camp d’entraînement qui était vraiment difficile pour le quart-arrière. Il a fait des lancers incroyables qui auraient dû être rattrapés. Il y a eu beaucoup de bons et de mauvais, mais vous en avez besoin au camp d’entraînement.

Simms a été particulièrement impressionné par les lancers de Wilson en mouvement.

“Quand il bouge pour lancer, il est formidable”, a déclaré Simms. “Je me suis juste dit ‘Merde, si j’étais lui, je bougerais à chaque jeu.’ Il semble qu’il ne manque pas quand il est en mouvement.

Phil Simm parle à l’entraîneur des Jets Robert Saleh lors d’un entraînement récent.Bill Kostroun

Comme beaucoup de gens, Simms avait suivi les rapports sur les pratiques de Wilson et avait entendu certaines des pratiques tordre la main qui comportaient de nombreuses interceptions. Simms a déclaré que les statistiques d’entraînement devraient être rendues illégales et il a aimé ce que Wilson a dit la semaine dernière à propos d’essayer des choses à l’entraînement et que c’est l’endroit où il est censé faire des erreurs.

« Lancer des interceptions dans la pratique est parfois une bonne chose », a déclaré Simms. « Il faut trouver les limites. Vous pouvez être Charlie Checkdown et tout le monde dira que vous faites du bon travail et que vous prenez soin du ballon, mais vous ne marquez aucun point. Vous devez prendre des risques. Vous apprenez. J’ai traversé tout un camp d’entraînement en 1986 où en sept contre sept, dans notre mêlée et dans nos exercices d’équipe, je n’ai pas lancé une seule interception. Nous jouons contre Dallas dans le match d’ouverture et je me suis occupé de cela très rapidement.

Simms a rebondi après cette interception et la défaite contre les Cowboys pour mener les Giants à leur premier trophée Lombardi cette année-là. Il sait ce que c’est que d’être un quart-arrière très surveillé à New York. Il l’a vécu pendant 15 ans avec les Giants.

Wilson en fait maintenant l’expérience pour la première fois, chaque passe étant disséquée. À ses débuts en pré-saison samedi soir contre les Giants, Wilson a inscrit 6 sur 9 pour 63 verges et a mené les Jets à un placement sur l’un de ses deux disques. Simms était au match et a aimé ce qu’il a vu de Wilson.

«Je pensais que Zach Wilson était très bon, très bon. Pas seulement bon, très bon », a déclaré Simms. « Il a fait preuve d’un grand équilibre. Il a lancé le football avec puissance. Il a fait de très bons lancers et est resté dans la poche. Il a fait son travail. Il y avait quelques inachèvements où il était trop rapide sur le jeu. Je suis sûr qu’il dit : attrapons le ballon et débarrassons-nous en. Il savait alors et sait maintenant que je peux prendre mon temps là-bas. Au cours de la saison, il ne manquera pas ce lancer.

Zach Wilson regarde le terrain contre les Giants samedi..

Alors que Simms croit en Wilson et le fait depuis avant le repêchage de la NFL, il pense que Wilson a les circonstances les plus difficiles de tous les quarts de premier tour.

“Je dirai ceci de toutes les situations pour les quarts recrue, je dirais qu’il va dans le plus dur”, a déclaré Simms. «Je pense qu’il a les circonstances les plus difficiles. La jeunesse de l’équipe, la division, le calendrier, un nouvel entraîneur, tout ce que vous voulez y mettre. Je pense que c’est le plus dur. Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de pression sur Trevor Lawrence. C’est Jacksonville, personne n’y fait attention. Je pense que les circonstances sont plus favorables pour que Trevor Lawrence joue mieux que Zach Wilson. C’est ma pensée en ce moment. Cela pourrait changer.