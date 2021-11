Une compétition entre New York et Miami pour devenir la capitale de la crypto aux États-Unis

Actualités Bitcoin

Une compétition entre New York et Miami pour devenir la capitale de la crypto-monnaie des États-Unis

AnTy5 novembre 2021

Après le maire de Miami Francis Suarez, le maire de New York nouvellement élu, Eric Adams, prendrait également son salaire en Bitcoin.

Dans un Tweet jeudi, Adams a déclaré qu’il prendrait ses trois premiers chèques de paie dans la principale crypto-monnaie, s’échangeant à 62 300 $, après avoir pris le contrôle de l’hôtel de ville en janvier.

« NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide. Attends! »

Ce tweet a été en réponse au maire de Miami Suarez déclarant plus tôt cette semaine qu’il prendrait son premier chèque de paie « 100% en Bitcoin ». Comme indiqué, Suarez a été réélu mardi et a pour objectif de faire de Miami un centre de cryptographie.

« J’attends avec impatience la compétition amicale pour faire de nos villes respectives une capitale de la crypto », a répondu Suarez au tweet d’Adams sur le fait de prendre son chèque de paie en BTC et les plans de la ville pour devenir une plaque tournante de l’innovation crypto.

En janvier, Adams, un démocrate, deviendra le maire de la ville la plus populaire des États-Unis après avoir battu le républicain Curtis Sliwa lors d’une victoire écrasante lors des élections de mardi.

« Cela vous montre que le bitcoin suscite un large éventail d’intérêts », a commenté Edward Moya, analyste de marché senior chez le courtier FX Oanda.

Régionalisme. Au niveau du quartier, nous sommes tous humains et rationnels. Au niveau de l’État-nation, la politique montre les extrêmes irrationnels d’une société bloquée. Les progrès sont maintenant réalisés principalement par ceux qui pensent et agissent localement. #Bitcoin https://t.co/Kwqrsm38ND – Kyle Davies (@kyled116) 5 novembre 2021

En juin, après avoir remporté l’investiture démocrate à la mairie, dans son discours de victoire, Adams avait promis que la ville deviendrait « le centre des bitcoins » et « le centre de toute la technologie ».

« Miami, tu as eu ta course », a-t-il déclaré à l’époque.

Plus tôt cette semaine, le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a également déclaré qu’il prendrait une partie de son salaire NFL en bitcoins et qu’il croyait en la crypto-monnaie de la capitalisation boursière de mille milliards de dollars dans le cadre de sa promotion avec l’application Cash de Square.

« Le bitcoin est un nouveau concept, et il peut être intimidant », a déclaré Rodgers via Twitter, ajoutant qu’il prévoyait de donner 1 million de dollars de bitcoin à ses fans via l’application Cash.

