Une compilation de post punk colombien pour danser dans l’ombre

Des sons sinistres, lugubres et lugubres hantent chaque recoin de ce pays rempli de fantômes. Ces dernières années, divers groupes inspirés par cette noirceur et ce post punk ont ​​commencé à émerger dans toute la Colombie pour donner à la nuit un peu de saveur et de distorsion. Et depuis une décennie maintenant, Bat Beat a recherché et compilé ces groupes dans une compilation appelée Let’s Go Bats.

Mais fin 2020, pour fêter son dixième anniversaire et sa septième compilation, avec le label Discos Maraña, ils sortent Le rythme de la chauve-souris, qui rassemble 20 groupes de post punk, rock gothique, darkwave, coldwave, deathrock, synthwave, entre autres sons. Et d’ailleurs, pour la première fois, ils ont sorti la compilation physique avec une édition spéciale double cassette de seulement 50 exemplaires numérotés.

Parmi les groupes, il y a des projets qui jouent depuis plusieurs années comme Antiflvx, Los Malkavians, Climas Interiores ou La Procesión de lo infinito; avec des projets qui commencent à se développer comme Okvlta ou Actor Red ; et des trucs loufoques et très entraînants comme Amanrouge, Old Providence ou Das Kelzer.

Profitez du rythme de la chauve-souris

El Ritmo del Murcielago de Bat Beat