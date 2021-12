Une condition sur le chemin alors que la première signature de Rangnick à Man Utd est pratiquement terminée

Ralf Rangnick est sur le point de terminer sa première signature en tant que manager de Manchester United, le milieu de terrain Amadou Haidara étant susceptible de déménager à Old Trafford en janvier tant qu’une condition sera surmontée.

Les diables Rouges a confirmé la nomination de l’Allemand en tant que manager de transition lundi matin dernier. Le joueur de 63 ans sera en charge jusqu’à la fin de la saison avant que le club ne nomme ensuite un nouveau patron permanent et que Rangnick monte à l’étage.

L’ancien chef du RB Leipzig a regardé depuis les tribunes alors que United battait Arsenal jeudi soir. Cependant, il sera aux commandes pour la première fois lors du choc de dimanche avec Crystal Palace.

En ce qui concerne son équipe actuelle, le joueur de 63 ans devrait se renforcer au cours de la nouvelle année. Mais on ne s’attend pas à ce qu’il dépense beaucoup.

Et The Sun prétend que l’identité de son premier ajout sera Haidara. Mais ce n’est que si United est prêt à payer 32 millions de livres sterling le mois prochain.

Le milieu de terrain de Leipzig a une clause libératoire dans son contrat actuel qui entre en vigueur cet été. Cependant, il est rapporté dans Metro que son rêve est de passer en Premier League, et si United peut répondre aux demandes de Leipzig, cela pourrait arriver six mois plus tôt que prévu.

Rangnick connaît bien Haidara

Rangnick a emmené le milieu de terrain dynamique avec lui à Leipzig depuis Salzbourg il y a deux ans. Et le rapport affirme qu’il aurait déjà parlé avec l’agent du joueur, Volker Struth, et qu’un accord est pratiquement conclu.

Cependant, une barrière reste dans la forme de la Coupe d’Afrique des Nations – avec Haidara qui devrait représenter le Mali.

United doit décider s’ils veulent recruter un joueur en janvier qui manquera la majeure partie du mois en raison du tournoi et pourrait avoir besoin d’une mini-pause juste après.

Owen prédit que la faille de Man Utd restera

Pendant ce temps, Michael Owen a prédit exactement ce qui se passera lors du premier match de Manchester United avec Rangnick en charge.

S’exprimant avant le match contre Palace, Owen a déclaré au Daily Mirror: « L’homme principal, Cristiano Ronaldo, a de nouveau fait la une des journaux avec ses 800e et 801e buts en carrière lors de la victoire contre Arsenal.

« Ce sera très intéressant de voir comment Ralf Rangnick s’en sortira en tant que patron de United. Et aussi comment il gère Ronaldo.

« Cela fait maintenant deux défaites de suite pour Palace. Ils ont eu quelques occasions contre Leeds mardi. Mais concéder à la dernière minute doit être difficile à accepter.

« Palace a posé des problèmes aux meilleures équipes cette saison, et je ne pense pas que ce sera facile pour United. Je pense qu’ils en auront tout simplement trop, 2-1.

