Une conduite d’eau de montagne en hêtre cassée pulvérise de l’eau glacée sur les skieurs sur l’ascenseur

C’est un monde froid et froid là-bas … et il est devenu encore plus froid pour une poignée de skieurs en Caroline du Nord, qui ont été arrosés d’eau glacée alors qu’ils étaient déjà sous le point de congélation.

Regardez cette vidéo insensée qui a été capturée vendredi au Beech Mountain Resort, où des responsables disent que quelqu’un a percuté une bouche d’eau/air en descendant les pentes lors d’opérations d’enneigement … et a apparemment tout fait tomber.

Une période difficile pour les habitants de Beech Mountain aujourd’hui. pic.twitter.com/fg671LruRn – Trey Shirley (@TreyShirley831) 8 janvier 2022 @TreyShirley831

En conséquence… une énorme quantité d’H2O a été projetée directement dans les airs pendant un bon moment à travers la conduite d’eau en bas, créant un effet de geyser sur le passager des remontées mécaniques juste au-dessus.

Oui, une bonne partie d’entre eux ont été trempés en passant … mais, pour une raison quelconque, il semble que ces pauvres invités se soient retrouvés coincés au milieu de l’eau – devenant absolument trempés. On ne sait pas combien de temps ils sont restés dans cette position, mais c’était au moins 30 secondes environ d’après la vidéo ci-dessus, qui a été tournée par un passant.

Compte tenu des conditions difficiles, vous pouvez imaginer que ces personnes étaient pires à porter par la suite. Deux invités auraient été transportés à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger … et certaines personnes auraient été complètement éjectées du télésiège.

Le complexe a déclaré: « Notre équipe d’exploitation et de sécurité a travaillé avec diligence pour décharger l’ascenseur et vidanger le système en toute sécurité », tout en ajoutant … « Nous pensons que tout le monde va bien en dehors de la situation malheureuse, et les opérations se déroulent selon un calendrier régulier. »