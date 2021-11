Une conférence de presse devrait annoncer Amir Khan contre Kell Brook avec une date de combat qui serait au début de l’année prochaine

Amir Khan vs Kell Brook se produira enfin et les rivaux devraient se battre au début de 2022.

Après des années de négociations infructueuses et d’insultes entre les deux hommes, ils se rencontreront sur le ring après une percée dans les négociations, le combat devant avoir lieu à Manchester.

Une conférence de presse lundi midi à Londres devrait voir une annonce pour le combat d’Amir Khan et Kell Brook

talkSPORT comprend que février a été réservé au combat entièrement britannique et une conférence de presse lundi en révélera plus, le combat étant une promotion Boxxer.

« Je pense que c’est un combat que tous les fans de boxe veulent voir depuis des années et des années », a déclaré Ben Shalom, PDG de Boxxer, à talkSPORT Fight Night.

Khan et Brook partagent une rivalité de longue date qui remonte à près d’une décennie.

Tout a commencé lorsque Brook était un concurrent poids welter en hausse à l’époque où Khan était champion du monde unifié dans la catégorie de poids ci-dessous.

Ben Shalom (@boxxer) vient de confirmer sur @talkSPORT Fight Night que la conférence de presse qu’ils organisent à Londres lundi est pour… Amir Khan contre Kell Brook. 19 février, Manchester, la date proposée. #FightNight | @talksport – Adam Catterall (@AdamCatterall) 27 novembre 2021

Khan a été détrôné et a rejoint son compatriote britannique à 147 livres.

Brook a ensuite remporté son titre mondial fin 2014 et ils semblaient destinés à se rencontrer dans un super combat britannique.

Cependant, malgré plusieurs tentatives pour y arriver, le concours n’a jamais abouti et il est apparu comme une chimère.

Alors que les deux hommes approchent de la fin de leur carrière, ils saisissent maintenant leur dernière chance de s’affronter.

Début novembre, Brook a annoncé que le combat était sur le point d’être confirmé.

La rencontre des rivaux sur le ring est attendue depuis longtemps aux yeux de nombreux fans

« J’ai signé ma part du combat », a-t-il expliqué.

«Il a juste besoin de se manifester et de signer sa part et nous avons le plus gros combat de la boxe britannique.

«Nous avons signé notre bit. Mais écoutez, nous n’avons pas besoin de nous en cacher.

« Tout le monde sait que ce combat doit avoir lieu.

« Il a crié mon nom, je ne suis pas vraiment venu devant les caméras, c’est lui qui crie mon nom en disant qu’il le veut.

« J’ai fait mon truc, voyons s’il fait son truc et nous avons le plus gros combat de la boxe britannique. »

Khan, cependant, a minimisé toute annonce imminente et a déclaré à talkSPORT.com : « Les contrats continuent d’aller et venir, donc je ne sais pas comment il a signé alors que nous attendons tous les deux ?

« J’espère que quelque chose sera finalisé cette semaine.

« Nous attendons vraiment que BOXXER et Sky concluent l’accord. »