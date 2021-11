Une connexion familière derrière les Wolves tentent de battre le trio à l’as de Ligue 1

Les loups devraient raviver leur intérêt pour le milieu de terrain lillois Renato Sanches et espèrent utiliser un allié de confiance pour repousser trois poids lourds européens.

Les West Midlanders sont désormais un club en plein essor après un début de saison inquiétant. Le départ de Nuno Espirito Santo a permis à Bruno Lage de prendre le relais à Molineux. Mais le règne du tacticien portugais a mal commencé, avec quatre défaites lors de ses cinq premiers matchs.

Cependant, trois de ces défaites sont survenues contre Leicester City, Tottenham et Manchester United – le tout par un score de 1-0. Une série de cinq victoires et un match nul en sept sorties ont permis aux Wanderers de se hisser à la sixième place du classement.

Et Lage a clairement indiqué qu’il s’attendait toujours à ce que cela prenne quelques semaines avant que ses méthodes ne commencent à porter leurs fruits. Le défi est maintenant de continuer à courir et il aura peut-être besoin de quelques nouveaux visages au cours de la nouvelle année.

Sanches est un joueur qui est sur le radar depuis un certain temps. L’international portugais était lié à un passage au Black Country l’été dernier.

Le mouvement ne s’est pas matérialisé et la piste semblait devenir froide. géants italiens AC Milan plus le duo de Premier League Arsenal et Liverpool sont dits vifs.

Et, dans une récente interview, l’ancien as du Bayern Munich a laissé entendre qu’il était désireux de relever un nouveau défi. Interrogé sur son avenir, Sanches a déclaré à L’Equipe (via Sport Witness): « Peut-être que Milan et Arsenal sont intéressés mais je ne sais pas.

« J’ai parlé avec mon agent, je sais quels clubs appellent et lesquels ne le sont pas, mais je ne peux pas le dire maintenant. Je sais que je suis prêt. « Si une offre arrive, je trouverai ce qui est le mieux pour moi. »

Sanches pourrait suivre ses camarades d’écurie à Molineux

Jorge Mendes est l’agent de Sanches et le Portugais a négocié de nombreux accords emmenant les joueurs chez les Wolves. Que cela donne ou non un avantage à Lage, seul le temps nous le dira, mais cela devrait être un bonus pour le noir et l’or.

Sanches est à Lille depuis août 2019. Il souffre de plusieurs blessures, dont la pire est un problème au genou qui l’a mis à l’écart pendant deux mois.

Lorsqu’il est en forme, il est un véritable atout au milieu de terrain, mélangeant de solides fonctions défensives avec la capacité de choisir une passe. Capable de jouer à plusieurs postes, le joueur de 24 ans est en demande et aura des décisions à prendre en janvier.

LIRE LA SUITE: Les loups ravivent l’intérêt pour Man Utd, cible de Liverpool avec des statistiques folles