une conversation avec Accéder à l’Animus

Tel que rapporté par ATA, le langage Isu a été spécialement conçu pour Assassin’s Creed par Antoine Henry, directeur de jeu associé chez Ubisoft Singapour. « En commençant par Valhalla, il a été introduit pour représenter la langue écrite et parlée de la première civilisation », explique ATA. Comme toute autre langue, il comprend « les règles de grammaire, les désinences, les compléments, les temps des verbes, les adverbes et plus encore ».

La langue Isu est également indiquée comme « un ancêtre à partir duquel, selon la tradition de la saga, toutes les autres langues indo-européennes sont nées : le latin, le grec, le sanskrit, et celles-ci serviront plus tard de fondement aux langues modernes » . Pour rendre cette connexion un peu plus crédible, le développeur a ajouté quelques termes communs entre Isu et nos langages – c’est pourquoi vous pourriez penser que vous comprenez l’Isu, mais ce n’est vraiment pas le cas. « Le langage Isu a également été créé comme un casse-tête à résoudre pour les fans : les développeurs n’ont jamais rendu ses règles publiques, il appartient donc aux fans de comprendre et de traduire chaque nouvelle phrase sur la base de celles précédemment divulguées », explique ATA.

Avec Isu et la mythologie nordique étant plus impliqués dans l’histoire, Assassin’s Creed Valhalla semble se diriger vers sa grande finale. C’est ce dont il aurait besoin, après une année interlocutoire 1 et en préparation de plus grandes choses à venir avec Infinity. C’est ce que la série et surtout ses fans, dont la passion surprend encore après toutes ces années, méritent vraiment.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.

