Une conversation avec le Dr Yusef Salaam des cinq disculpés

Photo de Bennett Raglin/. pour BET

Van Lathan et Rachel Lindsay accueillent le Dr Yusef Salaam des cinq exonérés pour discuter de la vie après une condamnation injustifiée

Van Lathan et Rachel Lindsay accueillent le Dr Yusef Salaam, conférencier motivateur, auteur et membre des cinq exonérés pour discuter de la vie après sa condamnation injustifiée à l’âge de 15 ans, et devenir meilleur, pas amer, face à l’injustice.

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Invité : Dr Yusef Salaam

Producteurs : Trudy Joseph et Donnie Beacham

