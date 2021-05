Une conversation avec l’écrivain Julia Galef à propos de son livre Scout Mindset

J’ai appris plus sur la façon de bien penser et de bien raisonner de Julia Galef que de presque n’importe qui.

Galef, écrivaine, chercheuse et podcasteuse, est obsédée par l’amélioration de ses propres processus de raisonnement et par l’aide à d’autres personnes. Pendant des années, elle a dirigé un groupe offrant des séminaires et des ateliers pour que les gens améliorent leurs capacités de raisonnement. Mais dernièrement, son approche a changé.

Dans son nouveau livre, The Scout Mindset, elle soutient qu’il ne suffit pas d’enseigner aux gens les préjugés cognitifs dont nous souffrons tous et comment les éviter. Si quelqu’un veut penser plus clairement, il doit cultiver une attitude de curiosité et d’ouverture aux preuves.

Cette semaine, j’ai invité Galef sur le podcast Vox Conversations pour parler de la façon de développer l’état d’esprit scout. Vous trouverez ci-dessous une transcription condensée par souci de concision et de clarté.

Dylan Matthews

Expliquez-moi ce que vous entendez par «état d’esprit scout». Que signifie l’avoir? Comment savez-vous si vous l’avez?

Julia Galef

C’est mon terme pour la motivation de voir les choses telles qu’elles sont et non comme vous souhaiteriez qu’elles soient, d’être ou d’essayer d’être intellectuellement honnête, objectif ou impartial, et curieux de savoir ce qui est réellement vrai.

Par défaut, la plupart du temps, nous, les humains, sommes dans ce que j’appelle «l’état d’esprit de soldat», dans lequel notre motivation est de défendre nos croyances contre toute preuve ou argument qui pourrait les menacer. Rationalisation, raisonnement motivé, vœux pieux: ce sont toutes les facettes de ce que j’appelle un état d’esprit de soldat.

J’ai adopté ce terme parce que la façon dont nous parlons de raisonnement en anglais est à travers la métaphore militariste. Nous essayons de «consolider» nos croyances, de les «soutenir» et de les «étayer» comme si elles étaient des forteresses. Nous essayons «d’abattre» les arguments opposés et nous essayons de «percer des trous» de l’autre côté.

J’appelle cela «l’état d’esprit du soldat» et «l’état d’esprit du scoutisme» est une alternative à cela. C’est une façon différente de penser à ce qu’il faut croire ou de penser à ce qui est vrai.

Dylan Matthews

Vous avez beaucoup d’exemples de «mentalité scoute» dans le livre, et l’un de mes préférés était le colonel français Georges Picquart à la fin du 19e, au début du 20e siècle. C’est une sorte de type répugnant à certains égards, mais admirable à d’autres.

Julia Galef

Ainsi, à la fin du XIXe siècle, il y a eu ce qu’on appelle l’affaire Dreyfus en France. Une note de service a été trouvée dans une poubelle écrite par un membre de l’armée française, adressée aux Allemands, divulguant un tas de plans militaires top-secrets.

L’armée française s’est rendu compte qu’elle avait un espion dans ses rangs et a lancé une enquête. Ils convergèrent rapidement vers cet officier de haut rang nommé Alfred Dreyfus, qui était le seul membre juif aux plus hauts rangs de l’armée française.

Les officiers qui ont poursuivi Dreyfus croyaient sincèrement qu’il était l’espion. Mais leur enquête, si vous la regardez de l’extérieur, était incroyablement biaisée. Ils ont ignoré les témoignages d’experts qui ont déclaré que l’écriture de Dreyfus ne correspondait pas au mémo, et ils n’ont fait confiance qu’aux experts qui ont dit que l’écriture correspondait au mémo. Ils ont donc condamné Dreyfus dans cette enquête remplie d ‘«état d’esprit de soldat».

Dreyfus est emprisonné sur l’île du diable. Mais ensuite, un autre officier est promu à la tête de ce département d’enquête. Son nom est le colonel Picquart et il est antisémite, tout comme ses collègues officiers. C’était juste un peu la norme en France à l’époque.

Il n’aimait pas Dreyfus et il avait tous les mêmes préjugés que ses collègues officiers. Mais il avait aussi une volonté beaucoup plus forte de reconnaître et de rechercher la vérité que ses collègues officiers.

Il a commencé à se pencher sur l’enquête qui avait été menée sur Dreyfus, il a parcouru toutes ces preuves et s’est rendu compte, attendez, c’est en fait une affaire très fragile. Nous n’avons tout simplement pas de solides arguments contre ce type. Je pense que nous venons de condamner un innocent.

Ses collègues officiers ont juste continué à rejeter ses inquiétudes et à rationaliser les incohérences qu’il avait trouvées. Et cela le mettait vraiment en colère. Et ainsi il a continué à le poursuivre et à le poursuivre. Et cela a pris de nombreuses années, et l’armée a en fait essayé de le faire taire en le mettant également en prison. Mais finalement, le colonel Picquart a réussi à obtenir l’exonération de Dreyfus et Dreyfus a été réintégré dans l’armée.

Le colonel Picquart est un héros pour moi parce que, même s’il était antisémite, ce qui, comme vous le dites, en fait une sorte de personnage répugnant, d’une manière qui, je pense, rend un état d’esprit scout encore plus admirable. Son amour pour la vérité était si fort qu’il a pu l’emporter sur ses préjugés personnels contre Dreyfus et ses préjugés personnels pour préserver son travail et sa réputation, etc.

Dylan Matthews

Lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, vous faisiez des séminaires et des ateliers qui essayaient d’aider les gens à remarquer leurs préjugés cognitifs, à penser plus rationnellement et à utiliser de meilleures méthodes de raisonnement dans leur propre vie.

Dans le livre, vous semblez un peu déçu de ce projet. Vous écrivez que le simple fait de dire aux gens qu’ils ont ces préjugés ne leur suffit pas pour changer cela. Ils doivent cultiver une attitude totalement différente envers le monde.

Quelle a été l’évolution de votre réflexion à ce sujet?

Julia Galef

En 2012, j’ai cofondé cet organisme éducatif à but non lucratif appelé le Center for Applied Rationality, et j’ai aidé à le diriger pendant plusieurs années. Une partie de ce que nous avons fait a été d’organiser ces ateliers où nous avons essayé de prendre des concepts de la science cognitive, mais aussi de la théorie économique de base et même de la philosophie, et d’utiliser ces concepts pour aider les gens à améliorer leur raisonnement et leur prise de décision dans leur propre vie, leur carrière. , leurs relations, etc.

À l’origine, j’envisageais ce projet comme étant de donner des connaissances aux gens. Par exemple, “Voici le processus en cinq étapes que vous devez suivre pour déterminer si votre action est nette positive” ou “Voici une liste des 10 principaux biais cognitifs les plus courants qui ont un impact sur notre prise de décision.” Mon hypothèse était que ces connaissances permettraient aux gens de prendre de meilleures décisions, etc.

C’est si souvent le cas que lorsque vous essayez de décrire une chose sur laquelle vous vous êtes trompé dans le passé, cela semble assez évident, mais si vous pensez aux personnes que vous avez vues en ligne qui connaissent beaucoup de biais cognitifs et d’erreurs logiques, et vous vous demandez simplement: “Ces personnes ont-elles tendance à être vraiment autoréflexives?” – Je ne pense pas qu’ils le font généralement, pour la plupart.

Les gens que je vois et qui parlent beaucoup de personnes engagées dans des préjugés cognitifs et des erreurs préfèrent signaler ces préjugés et ces erreurs chez les autres. C’est ainsi qu’ils utilisent cette connaissance.

Même lorsque vous êtes motivé pour essayer d’améliorer votre propre raisonnement et votre propre prise de décision, le simple fait d’avoir les connaissances en soi n’est pas très efficace. Le goulot d’étranglement ressemble plus à vouloir remarquer les choses sur lesquelles vous vous trompez, à voir en quoi vos décisions ont été imparfaites dans le passé et à vouloir les changer. Et donc j’ai juste commencé à me concentrer davantage sur la motivation à voir les choses clairement, plutôt que sur la partie connaissance et éducation.

Dylan Matthews

Vous parlez de la façon dont nos identités – se considérer comme faisant partie de l’équipe libérale ou conservatrice, ou de l’équipe chrétienne ou de l’équipe féministe – peuvent rendre plus difficile d’être un bon éclaireur. Cela donne l’impression que tout ressemble plus à un soldat, à une plus grande accusation et peut vous amener à rejeter des preuves parce qu’elles ne sont pas pratiques ou à adopter des preuves qui ne sont pas très bonnes parce qu’elles améliorent votre position.

Ensuite, à la fin du livre, vous encouragez les gens à penser à être un «scout» comme étant leur identité. N’y a-t-il pas un risque que cela cause certains des mêmes problèmes? Les scouts autoproclamés ne seraient-ils pas moins susceptibles de se critiquer ou d’être plus satisfaits des critiques de l’extérieur que s’ils ne se considéraient pas comme une communauté unifiée?

Julia Galef

L’astuce consiste à choisir stratégiquement les choses dont vous allez être fier, de sorte que les choses pour lesquelles vous vous récompensez, avec fierté ou satisfaction, et les choses pour lesquelles les gens autour de vous vous récompensent, sont des choses qui sont réellement utile pour voir le monde clairement.

Si vous vous vantez, dites «d’avoir toujours la bonne réponse», c’est une sorte d’identité inutile à avoir. Ce genre de chose va simplement vous inciter à ne pas remarquer quand vous n’avez pas raison. Mais si vous définissez soigneusement votre identité et que vous êtes plutôt fier de votre capacité à admettre que vous avez tort et de votre capacité à faire la distinction entre différents niveaux de certitude dans vos croyances, alors les incitations s’alignent.

Ce type d’identité rend ces types d’habitudes et d’outils beaucoup plus faciles à prendre et à maintenir parce que vous vous sentez vraiment bien lorsque vous les utilisez au lieu de vous sentir mal d’avoir prouvé que vous vous êtes trompé.

Dylan Matthews

Je suis un peu sceptique, ça suffit. Une partie de la raison pour laquelle je demande est que nous faisons tous les deux partie de la communauté de l’altruisme efficace, qui se targue d’utiliser la raison et les preuves avec soin pour essayer de trouver des moyens d’améliorer la charité ou d’améliorer la politique gouvernementale. Ce sont des attributs dont je dois être fier, mais parce que je me considère comme un altruiste efficace, je me surprends parfois à devenir défensif ou irrationnellement ennuyé lorsque d’autres AE sont critiqués.

Juste pour donner un exemple concret, il y a eu un cycle de nouvelles il y a quelques mois à propos de Scott Alexander, un altruiste et écrivain efficace que vous et moi aimons tous les deux. J’ai vu une couverture critique de lui, et j’ai eu quelques problèmes avec la couverture sur la substance, mais j’ai aussi ressenti cette réponse instinctive de: «Non, Scott est un bon gars, Scott est l’un de nous, nous devons protéger Scott.»

C’est une mauvaise impulsion, et honnêtement, cela me fait vraiment peur. Comment vous assurez-vous de ne pas vous engager dans ce genre de biais de confirmation lorsque vous construisez votre identité scoute?

Julia Galef

Permettez-moi de vous demander, comment vous sentez-vous dans ces cas, lorsque vous vous admettez réellement: “Ce point de défense d’EA ou de la tribu dans laquelle je suis ne tient pas debout” ou “Cette critique d’EA fait quelques bons points »? Dans ces moments, comment vous sentez-vous?

Dylan Matthews

Je me sens brièvement stressé. Mais alors… j’y réfléchis. Et si je suis à l’aise avec la conclusion à laquelle je parviens, je peux en arriver à une sorte de paix. Disons que j’ai lu quelque chose disant que les altruistes efficaces ne prennent pas assez au sérieux l’idée de lutter pour un changement structurel du gouvernement. Je pense: «D’accord, ils ont raison. Mais le changement structurel est vraiment difficile. Je peux donc intégrer cette critique dans mon ancienne façon de penser. Cela m’apporte une sorte de paix, quand je peux les réconcilier.

Julia Galef

C’est assez similaire à mon expérience aussi. J’ai un chapitre dans le livre sur la façon de vous rendre plus réceptif à la vérité désagréable ou incommode, ou à des choses qui pourraient être vraies.

[My] Le conseil est, avant d’essayer de vous demander si la chose est vraie, imaginez d’abord qu’elle est vraie, puis demandez-vous, à quel point cela serait-il mauvais? Qu’est ce que je ferais? Cela s’applique certainement à la prise de décision dans le monde réel dans des situations difficiles comme Steven Callahan [a sailor who was stuck on a raft in the Atlantic Ocean for 76 straight days]. Il devait planifier ce qu’il ferait si le pire des cas se produisait. L’élaboration des plans eux-mêmes peut être plutôt réconfortante. Cela ne rendra pas nécessairement la mauvaise possibilité acceptable, mais cela peut au moins la rendre suffisamment tolérable pour que vous soyez prêt à y réfléchir clairement et à déterminer si c’est vrai.

Je pense que le même principe s’applique dans l’exemple un peu moins dramatique de la lecture des critiques de votre tribu sur Internet. Parfois, si je lis des critiques et que je me sens stressé et défensif, et que je remarque que je cherche des réfutations, je m’arrêterai simplement et imaginerai: «Et si je découvrais que cette critique était en fait solide? À quel point cela serait-il grave?

Ce que j’ai réalisé à ce moment-là, c’est: «Je suppose que ce serait bien. C’est arrivé avant, et ce n’était pas la fin du monde. Voici ce que je dirais sur Twitter en réponse à l’article, voici comment je reconnais qu’ils ont fait un bon point. » Cela se produit juste en quelques secondes dans ma tête.

Mais juste en passant par cet exercice de: “À quel point cela serait-il grave?” et imaginer le résultat me fait souvent réaliser: «D’accord, ça ira. Ce serait bien si cela s’avérait ne pas soutenir mon côté. Et puis une fois que j’ai atteint cet état d’acceptation, alors je suis en mesure de me demander si c’est justifié ou non.