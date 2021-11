Une coopérative récupère le plastique du papier d’emballage de Noël pour des achats « sans culpabilité »

Le nouveau look du papier d’emballage de Noël de Co-op est entièrement recyclable et offre une alternative durable // Co-op supprime le plastique de la gamme de papier d’emballage de Noël // Le détaillant poursuit son engagement envers la durabilité // La gamme complète de cadeaux, y compris les craquelins, les cartes et les accessoires , sont également 100% recyclables

Co-op a supprimé le plastique de sa gamme de papiers d’emballage de Noël pour offrir aux clients une expérience d’achat « sans culpabilité ».

Le détaillant a retiré le film plastique des rouleaux de papier d’emballage de Noël et a économisé près d’un million de morceaux de plastique.

Co-op a déclaré qu’elle poursuivait son engagement envers la durabilité, en supprimant le plastique inutile de ses emballages et produits.

Le nouveau papier d’emballage de Noël de Co-op est entièrement recyclable et offre une alternative durable pour lutter contre l’énorme quantité de déchets.

La gamme complète de cadeaux, y compris les craquelins, les cartes et les accessoires, est également 100 % recyclable, tous les rubans étant remplacés par un matériau sans plastique à base de cellulose et les poignées de sac et le contenu des craquelins étant remplacés par du papier ou une option plus durable.

« L’année dernière, nous avons fait de grands progrès pour réduire notre utilisation de plastique dans notre gamme de Noël, et cette année, nous sommes allés au-delà, avec des plans pour lancer la gamme de cadeaux la plus durable en 2022 », développeur de produits Co-op, Simon Robinson mentionné.

« Nous attendons avec impatience un Noël qui, espérons-le, sera un peu plus normal et le cadeau d’offrir sera de retour à plein régime. »

