Image : @GoldinAuctions

Une copie de l’original Sonic l’hérisson jeu pour Sega Genesis a été vendu pour un prix de vente record de 430 500 $ US. Ce n’est pas seulement un nouveau record pour ce jeu Sonic, cela en fait également une vente record “de tous les temps” pour n’importe quel titre Genesis.

Ce jeu classé a été « certifié WATA ». Comme vous vous en souvenez peut-être, WATA est l’une des sociétés de classement qui a déjà été critiquée pour avoir prétendument joué sur le marché des jeux vidéo rétro. Tout récemment, par exemple, le co-fondateur a été accusé d’avoir vendu les jeux de la société sous un alias différent sur eBay.

Le co-créateur de Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, a même vu lui-même la dernière vente – parlant de la possibilité qu’il s’agisse d’une “arnaque”:

C’est une arnaque, non ? Je me demandais s’il était temps pour Sonic d’atteindre un sommet. — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) 21 septembre 2021

Bien sûr, de nombreuses réponses sur les réseaux sociaux ont rapidement fait le lien entre la vidéo de Karl Jobst et les histoires de suivi sur le marché des jeux gradués ces derniers temps. Ce n’est pas seulement Sonic que nous voyons avec – en août, une copie de l’original Super Mario Bros. sur la NES vendu pour un record de 2 millions de dollars.

WATA avait précédemment partagé la déclaration suivante avec Nintendo Life en réponse aux accusations de Karl Jobst concernant « la fraude et la tromperie » sur le marché des jeux rétro :

“Wata Games est le leader de confiance dans le classement des jeux vidéo à collectionner et nous sommes honorés de jouer un rôle clé dans cette industrie en plein essor qui nous passionne énormément. Nous sommes touchés par le soutien de nos milliers de clients qui nous font confiance pour fournir notation précise et transparente. Les allégations de cette vidéo sont totalement infondées et diffamatoires et il est regrettable que M. Jobst ne nous ait pas contacté pour nous donner l’opportunité de le corriger.”