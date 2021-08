Une copie de Super Mario Bros. pour NES Just Smashed World Records, ENCORE

Image : Rallye

Hé, tu te souviens le mois dernier quand une copie scellée de Super Mario 64 s’est vendue pour un record de 1,56 million de dollars ? Le précédent record du jeu vidéo le plus cher a été établi quelques jours plus tôt, lorsqu’une copie ultra-rare de The Legend of Zelda sur NES a atteint un (alors) record de 870 000 $ aux enchères. Cette copie de Zelda a battu le record précédent, qui avait été établi en mars 2021, lorsqu’une copie de Super Mario Bros. s’était vendue 660 000 $, ce qui à son tour a battu le précédent record de 156 000 $ établi par Super Mario Bros. 3 en novembre 2020.

Vous pouvez probablement deviner ce qui va suivre. Le record a été établi une fois de plus par une copie jamais ouverte de Super Mario Bros. pour la NES, qui a été vendue sur le site d’objets de collection Rally pour un montant de 2 millions de dollars – ce qui, pour quiconque suit, est plus de dix fois le montant qui a établi un record mondial en 2020.

Punks, X-Men, Declarations, et quelques news… 🏆UN NOUVEAU RECORD DU MONDE en Rallye🏆 … avec la vente de 2 000 000 $ de notre 1985 Super Mario Bros., marquant le PRIX LE PLUS ÉLEVÉ JAMAIS PAYÉ pour un jeu vidéo de n’importe quel titre. En savoir plus dans le New York Times d’aujourd’hui (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9 – Rallye (@OnRallyRd) 6 août 2021

Mais cette vente aux enchères était un peu différente. Plutôt qu’un vendeur et un acheteur, Rally utilise un système différent, permettant aux investisseurs d’acheter des “actions” du produit physique, qui votent ensuite sur la vente ou non, récoltant les bénéfices en proportion de leur part.

L’année dernière, Rally a acheté le jeu pour 140 000 $ et les investisseurs ont voté contre sa vente pour 300 000 $. Cette année, une offre anonyme de 2 millions de dollars a été acceptée après que les trois quarts des investisseurs ont voté pour la vente.

Image : Rallye

Ce genre de montée en flèche rapide des prix est un peu inquiétant, car ils ne peuvent certainement pas grimper éternellement. Peut-être sommes-nous juste jaloux parce que nos boîtes de jeux rétro sont moins “jamais ouvertes” et plus “mâchées par un chien et jetées dans le bain”. Eh bien, au moins, nous avons réellement joué le jeu.

Les autres offres de Rally, au cas où vous voudriez participer à cette affaire de propriété partielle physique, incluent une copie de la déclaration d’indépendance (non, vraiment) et un ordinateur Apple I signé par le créateur, Steve Wozniak.

Êtes-vous nerveux à propos de cette bulle d’investissement dans les jeux vidéo, ou pensez-vous qu’il s’agit de toute façon d’un charabia financier ? Faites le nous savoir dans les commentaires!