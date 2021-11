Une copie du premier ordinateur d’Apple, il y a 45 ans, est mise aux enchères

08/11/2021 à 22:33 CET

.

Une copie du premier modèle d’ordinateur d’Apple d’il y a 45 ans, connu sous le nom d’Apple-1 et construit à la main par les fondateurs de l’entreprise Steve Jobs et Steve Wozniak, entre autres, il sera mis en vente ce mardi dans une maison de ventes aux enchères à Monrovia, en Californie (USA).

Cela a été expliqué à Efe lundi par des sources de la firme John Moran Auctioneers, qui s’attendent à ce que cette relique de technologie atteigne un prix proche de 600 000 $ (environ 518 000 euros aux taux de change actuels).

Selon les mêmes sources, l’ordinateur est en parfait état, il a de nombreuses pièces d’origine et fonctionne correctement.

Avant le début des enchères officielles, John Moran Auctioneers a déjà reçu deux offres de 250 000 dollars pour cet ordinateur (plus de 215 000 euros).

L’exemplaire qui sera mis aux enchères demain est dit « Chaffey College Pomme-1« Parce que son premier propriétaire en 1976 était professeur de programmation à l’Université Chaffey, un centre situé à Rancho Cumamonga, à l’est de Los Angeles.

Un an plus tard, ce professeur a vendu l’ordinateur pour 650 dollars (environ 560 euros) –environ 16 dollars de moins que ce qu’il a coûté (13,8 euros)– à l’un de ses étudiants, qui a décidé de le garder comme sa propriété pendant les quatre prochaines décennies, jusqu’à aujourd’hui.

Selon la maison responsable de l’offre, l’ordinateur a été construit à la main par Jobs, Wozniak et d’autres en un garage à Los Atos en Californie, en 1976.

Jobs, Wozniak et d’autres personnes se sont rassemblées dans ce garage environ 200 unités d’Apple-1, dont 175 ont été vendus et dont il n’y en a plus aujourd’hui qu’une soixantaine dans le monde.

D’elles, seulement 20 peuvent travailler aujourd’hui, y compris la copie « Chaffey College Apple-1 ».

Selon la maison de ventes, cet Apple-1 est « unique« Aussi, parce qu’une partie de sa structure est en bois de Koa, une essence de bois très appréciée d’Hawaï.

Bien que John Moran Auctioneers espère le vendre pour 600 000 $, Un autre exemple opérationnel de ce modèle a été adjugé en 2014 pour 905 000 $ (781 000 euros aujourd’hui) à la maison Bonhams à Los Angeles.