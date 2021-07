Une copie scellée de ce jeu vidéo est vendue aux enchères pour 600 dollars | Jeux

Quelqu’un a payé 600 $ pour une copie scellée de The Elder Scrolls V Skyrim sur Xbox 360 aux enchères, et elle a à peine dix ans !

The Elder Scrolls V: Skyrim pas encore 10 ans, c’est l’un des jeux les plus vendus de Bethesda et a été distribué sur des plateformes infinies (Sans oublier, il est entièrement disponible sur Xbox Game Pass.) Rien de tout cela n’a empêché un collectionneur de payer 600 $ pour une copie scellée de Skyrim sur Xbox 360.

La vente a eu lieu lors de la même vente aux enchères dans laquelle une copie scellée de Super Mario 64, en parfait état, a également été vendue pour 1,5 million de dollars, ce qui en fait le jeu le plus cher de l’histoire. Entre 1,5 million de dollars et 600 dollars, c’est un long chemin, mais quand même : ils sont à 509 euros.

C’est particulièrement accrocheur car Skyrim, sorti en novembre 2011, est l’un des jeux les plus faciles à trouver dans n’importe quel magasin de jeux vidéo, et Vous pouvez le trouver pour un peu plus de 5 ou 10 euros. Bien sûr, l’occasion n’est pas la même chose que le scellé, et dans ce cas il a également reçu une note de 9,2 sur 10, par l’association Wata qui évalue le statut et la rareté des jeux vidéo. C’est presque parfait (le Mario 64 qui s’est vendu à un million et demi avait une note de 9,8).

Malgré tout, beaucoup se mettent la main dans la tête à cause des prix absurdes que certains des objets mis aux enchères atteignent. Par exemple, une copie scellée de Red Dead Redemption (de 2010) sur Xbox 360 s’est vendue à 384 $, mais une copie de Super Mario World est montée à 360 000 $, et un autre scellé The Legend of Zelda a rapporté 870 000 $.

Au vu de ces prix, beaucoup se demandent si on est face à une bulle de collection pour le rétro… qui pourrait mettre dans l’impasse les collectionneurs qui collectionnent les jeux depuis des années. Vous aimez préserver les jeux vidéo ? En gardez-vous non ouvert, ou avec la boîte en parfait état ? Peut-être avez-vous un trésor…

