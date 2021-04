Une correction sur les chiffres des admissions de Princeton ⋆ .

Hier soir, j’ai écrit qu’un peu moins de 9% des personnes admises dans la classe de Princeton en 2025 sont des Américains blancs. Cependant, une lecture plus attentive de l’annonce de Princeton indique que le pourcentage réel est légèrement inférieur à 14%.

J’ai basé le chiffre de 9 pour cent sur le résidu, après avoir éliminé les 14 pour cent d’administrateurs qui sont des étudiants internationaux et les 68 pour cent qui sont des «personnes de couleur» de 100 pour cent – donc 18 pour cent d’Américains blancs – et ensuite divisé environ en deux pour tenir compte Pour les hommes.

Cependant, le chiffre de 68 pour cent de Princeton pour les «personnes de couleur» concerne les administrateurs nationaux – 68 pour cent de ce groupe (qui est 86 pour cent du total, et non 100 pour cent) ne sont pas blancs. Ainsi, le pourcentage réel d’administrateurs blancs américains est d’environ 28%, et un peu moins de la moitié de ce total sont des hommes blancs américains.

Le nombre de Blancs admis est encore terriblement petit et suggère fortement une discrimination raciale, à mon avis. Cependant, la différence entre les chiffres que j’ai cités et ce que je considère maintenant comme les chiffres réels est importante.

Je regrette l’erreur et j’ai corrigé le message d’origine.