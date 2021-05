Une couronne avec 1725 diamants et autres récompenses d’Andrea Meza après avoir été couronnée Miss Univers 2021 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Andrea Meza, la représentante mexicaine du concours Miss Univers 2021, a remporté la couronne qui la distingue comme la femme la plus belle et la plus intelligente “de l’univers”.

Avec cet exploit, la native de Chihuahua, âgée de 26 ans, devient la troisième Mexicaine à remporter l’emblématique concours international, étant Lupita Jones, en 1991, et Ximena Navarrete, en 2010, ses prédécesseurs à remporter le concours.

Mais, en plus d’une couronne précieuse, la Miss Univers apporte une poignée de nouvelles responsabilités, ainsi que des terrains importants, des parrainages, etc. à son nouvel appartement à New York.

Tout d’abord, Andrea Meza a obtenu la soi-disant Miss Univers Power Of Unity ou «Power of Unity», une couronne réalisée par l’importante marque de bijoux Mouawad, une pièce unique resplendissante moulée de manière artisanale. Selon l’entreprise, il s’agit d’un «symbole de la communauté des femmes du monde entier dont les liens les unissent».

La couronne était composée de 1 725 diamants blancs et de trois diamants canaris en or, sertis de pétales, de feuilles et de vignes, “nous rappelant que nous sommes plus forts ensemble que séparément”, a déclaré la marque.

En outre, il possède trois diamants de couleur or canari, qui “symbolisent le nouvel âge d’or des femmes, où ils sont célébrés pour leur complexité, leur diversité, leur ambition et leur force sans excuses”. Enfin, la pièce maîtresse de la couronne est également un diamant canari en or de taille mixte modifié qui pèse 62,83 carats.

La description note également que les motifs imbriqués de pétales, de feuilles et de vignes ont été fabriqués en or 18 carats et sertis de diamants blancs.

Cependant, c’est une couronne qui va de vainqueur en vainqueur, alors qu’ils gardent une réplique de diadème qui leur donne la marque, mais derrière la victoire de Miss Univers, il y a aussi un salaire de 250 mille dollars, remis par l’Organisation.

De plus, elle acquerra de nouvelles responsabilités en tant que reine de beauté universelle, puisqu’elle devra également faire partie des événements organisés par l’entreprise, ainsi que des marques qui la sponsorisent telles que The guitar hotel, Hard Rock hotel, Olivia Quido. , Jojo Gragais, Ema Savahe, Lazada, Carnaval, entre autres.

Parmi les activités dans lesquelles Miss Univers se développe, se distinguent diverses causes humanitaires et caritatives, ainsi que la lutte contre les maladies.

Mais il ne remplira plus ce mandat depuis Chihuahua, car en réalité il déménagera à New York, l’une des villes les plus exclusives des États-Unis, et où il n’aura un appartement que pour la durée de sa couronne.