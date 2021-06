Une “couronne” pour le roi Lopetegui

10/06/2021 à 18:41 CEST

Alba López

Ils veulent donner à Séville ce petit pas qui leur permet de se battre avec les “grands” la prochaine saison. Il est vrai que cette campagne a été là jusqu’au bout, mais plus par les inconvénients de ceux d’en haut que par ses propres mérites. Si vous voulez côtoyer Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético, les demi-mesures ne suffisent pas. Et dans ces promenades, Monchi, directeur sportif de Séville et meilleur architecte d’équipe au monde, essaie de donner à Lopetegui ce que le corps demande au Basque pour faire passer son équipe au niveau supérieur.

L’un des noms qui pourraient vous aider à l’obtenir est Jesús Corona, mieux connu dans son pays, le Mexique, sous le nom de ‘Tecatito’. Le grand ailier de Porto (28 ans) met fin à son contrat en 2022 et à Nervión, ils ne le perdent pas de vue. Monchi lui-même l’a reconnu dans une interview sur le réseau aztèque ‘Imagen Televisión’. “Que vais-je dire à propos de Corona? C’est un grand joueur, un footballeur très important. Au cours de la saison 2019-20, il a été nommé le meilleur du championnat portugais. Il doit être surveillé, mais cela ne veut pas dire que demain il viendra à Séville”, a-t-il avoué.

PRIX ABORDABLE

Le contexte, cependant, devrait aider l’« opération » à aller de l’avant. Pour deux raisons : son prix est une aubaine et Lopetegui est totalement fou de l’avoir à nouveau à sa disposition après avoir coïncidé avec l’attaquant pendant son séjour au Portugal. “Je l’amènerais les yeux fermés”, a-t-il reconnu publiquement à son époque lorsqu’on l’a interrogé sur son éventuelle signature.

La liberté de Corona, selon leur pays, coûte 25 millions d’euros après la réduction qu’a subie sa clause de résiliation lorsque Corona entre dans la dernière année de son contrat. Auparavant, il était chiffré à 40 ‘kilos’. C’est ainsi qu’ils ont été mis sur Fernando VII. En Italie, ils publient que la Fiorentina s’est également intéressée à leur embauche. La course à sa signature est lancée. Il touche pour appuyer sur l’accélérateur à Nervión.