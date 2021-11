Une course a déclenché le désir des propriétaires de Sauber de vendre leur équipe de Formule 1

Pascal Picci a révélé qu’une course spécifique était la raison pour laquelle les propriétaires de Sauber ont envisagé de vendre à Michael Andretti.

À la mi-octobre, il semblait qu’Andretti Autosport achèterait une participation de 80% dans l’équipe basée en Suisse qui concourrait sous le nom d’Alfa Romeo en Formule 1.

Cependant, en quelques semaines, l’accord était rompu, l’ancien pilote américain de F1 affirmant qu’un désaccord à la 11e heure sur qui aurait le « contrôle » l’avait « tué ».

Les propriétaires de Sauber, Islero Investments, ont insisté sur le fait qu’ils restent engagés malgré ce qui s’est passé, bien que Picci ait démissionné de son poste de président à la suite d’un désaccord avec le directeur de l’équipe Fred Vasseur au sujet des pilotes.

En plus de parler de ces retombées, Picci a également expliqué pourquoi les propriétaires de Sauber étaient si réceptifs à une vente – et cela s’est concentré sur le Grand Prix de Belgique de cette année, affecté par les conditions météorologiques.

Ce dernier week-end d’août, juste après la pause estivale de la F1, a été un échec dans tous les sens. La course ne comprenait que trois tours derrière la voiture de sécurité et s’est terminée avec George Russell et Nicholas Latifi aux deuxième et neuvième positions pour Williams, la moitié des points étant attribués.

Les 10 points accumulés par Williams les placent devant Alfa Romeo pour la huitième position du championnat des constructeurs, ce qui, selon Picci, bouleverse les propriétaires de l’équipe.

« Ce qui s’est passé au Grand Prix de Belgique est toujours une plaie ouverte », a déclaré Picci, cité par Motorsport.com.

« Le fait d’avoir trois tours de non-course derrière la voiture de sécurité a permis à Williams de gagner des points qui lui ont retiré presque toutes les chances de regagner la position dans le championnat des constructeurs.

« Le spa a été un tournant important pour nous. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé d’abandonner la F1 et de vendre.

Huit courses plus tard et avec deux courses restantes, Alfa Romeo a 12 points de retard sur Williams avec seulement Haas, à zéro, derrière eux.

Islero Investments est un consortium d’entrepreneurs dirigé par l’homme d’affaires suédois Finn Rausing.

« Il est libre de faire des choix, il représente les actionnaires et c’est une personne fiable qui y met toute sa passion et son énergie », a déclaré Picci – qui a insisté sur le fait que les affaires continueraient comme d’habitude après son propre départ – à propos de Rausing.

« J’ai été placé dans la minorité et j’ai tiré mes conclusions. Finn reste aussi digne de confiance pour moi que les autres personnes qui représentent l’entreprise. Sans hésiter, je souhaite sincèrement le meilleur à toute l’équipe.

« Je suis serein quant à l’avenir de l’équipe car les propriétaires sont des personnes enthousiastes et très passionnées dont la priorité numéro un est la protection du personnel qui compose l’équipe.

« Ma démission ne doit donc en aucun cas devenir une source d’inquiétude pour le personnel de Sauber. De cela, j’en suis sûr.

Verdict PlanetF1