Une course aux armements sophistiquée entre les gènes préserve l’évolution de la vie

14/11/2021 à 10h00 CET

Le génome humain est truffé d’éléments génétiques égoïstes, qui ne semblent pas profiter à leurs hôtes : ce sont des gènes qui ne cherchent qu’à se propager.

Ces « parasites du génome » peuvent faire des ravages au niveau cellulaire, fausser le sex-ratio dans les nouvelles générations, ou provoquer des mutations néfastes. Ils peuvent même conduire à l’extinction d’une espèce.

Mais les espèces développent des mécanismes pour se défendre, a prouvé une recherche développée à l’université de Rochester, dont les résultats sont publiés dans la revue Nature Ecology and Evolution.

Dans cet article, les auteurs Daven Presgraves et Christina Muirhead démontrent l’existence d’une course aux armements évolutive au sein des organismes, ainsi que les mécanismes en jeu dans cette course aux armements, pour lutter contre les éléments génétiques égoïstes.

« Nous avons découvert qu’une course aux armements évolutive a conduit à une prolifération de gènes conducteurs méiotiques sur le chromosome X et de gènes suppresseurs dans d’autres parties du génome », a déclaré Muirhead dans un communiqué.

Génomes de trois espèces

Génomes de trois espècesLes chercheurs ont étudié les génomes de trois espèces étroitement apparentées de drosophiles (mouches des fruits).

Les mouches des fruits partagent environ 70 pour cent des mêmes gènes qui causent les maladies humaines, et elles sont similaires aux humains au niveau moléculaire.

Comme les mouches des fruits ont des cycles de reproduction très courts (moins de deux semaines), les scientifiques peuvent créer des générations de mouches en peu de temps. Ces caractéristiques clés font des insectes des modèles idéaux pour en savoir plus sur la génétique humaine.

Les chercheurs ont découvert que chacune des espèces de mouches des fruits qu’ils ont étudiées possède 5 à 12 gènes d’entraînement méiotique sur leurs chromosomes X.

Les gènes de la pulsion méiotique, un type d’élément génétique égoïste, se faufilent dans plus de 50 pour cent typiques de la progéniture de la prochaine génération. Cela permet à ces gènes de se propager rapidement à travers une population.

Des gènes dévastateurs

Des gènes dévastateursLes gènes de la pulsion méiotique que les chercheurs ont étudiés sont liés à un gène de la pulsion méiotique appelé Dox, un gène « déformant X », qui se trouve sur le chromosome X et tue les spermatozoïdes porteurs du chromosome Y.

Les chercheurs ont appelé leurs gènes nouvellement découverts « Dox-like » ou « Dxl » en abrégé. Les gènes Dxl produisent une protéine appelée histone, qui perturbe l’emballage normal de l’ADN dans les spermatides portant Y, qui sont des cellules sexuelles mâles immatures, entraînant la mort des spermatozoïdes.

Tuer les spermatozoïdes porteurs de Y signifie que les générations suivantes auront principalement des filles et peu de fils.

Cependant, les gènes Dxl ne fonctionnent que pour se propager et ne « réalisent » pas que cela peut les conduire sur une voie qui pourrait éventuellement conduire à leur espèce hôte, et à eux-mêmes, à l’extinction.

« Les gènes conducteurs méiotiques gagnent un avantage évolutif en tuant Y & rdquor; porteur de sperme », explique Presgraves. « Mais les individus porteurs de ces gènes moteurs souffrent d’une réduction de la fertilité, de sorte que la population devient de plus en plus encline aux femelles, avec le risque d’une éventuelle extinction », ajoute-t-il.

Gènes camouflés

Gènes camouflésLes gènes Dxl faussent les sex-ratios pour augmenter la vitesse à laquelle ils sont transmis, mais les chercheurs ont découvert une autre dynamique surprenante.

Les espèces de drosophiles qu’ils ont étudiées ont développé une défense contre les éléments génétiques égoïstes. Cette défense se présente sous la forme de gènes qui ce sont des doublons des gènes Dxl, mais avec une modification importante.

Comme le mythique cheval de Troie, les gènes dupliqués se font passer pour des gènes Dxl, mais ils contiennent une arme furtive : au lieu d’exprimer des protéines Dxl (qui tuent les spermatozoïdes), ces gènes masqués expriment de petits ARN qui font taire les vrais gènes Dxl par interférence ARN.

Courses au canon

Courses au canonCette recherche est une preuve supplémentaire que des courses aux armements évolutives microscopiques ont lieu au sein des organismes : les éléments génétiques égoïstes évoluent pour leur propre bénéfice, et le reste du génome développe des suppresseurs pour les réprimer.

Les éléments génétiques égoïstes évoluent ensuite pour battre le suppresseur, donc le suppresseur doit évoluer à nouveau pour suivre, et ainsi de suite.

« Des copies de gènes répétitives similaires telles que les gènes Dxl qui faussent égoïstement les rapports sexuels sont communes aux chromosomes X et Y des grands singes et des humains », note Presgraves.

« Ce ne sont qu’une preuve que les courses aux armements évolutionnaires ont des conséquences importantes pour l’évolution du génome », conclut-il.

Référence

RéférenceDiversification médiée par l’ADN satellite d’une famille de gènes d’entraînement méiotique sex-ratio chez la drosophile. Christina A. Muirhead & Daven C. Presgraves. Écologie et évolution de la nature (2021). DOI : https : //doi.org/10.1038/s41559-021-01543-8

Photo du haut : Les mouches des fruits sont des organismes modèles bénéfiques car elles partagent environ 70 pour cent des mêmes gènes qui causent les maladies humaines et sont similaires aux humains au niveau moléculaire. (Université de Rochester Photo / J. Adam Fenster)